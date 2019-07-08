На трассе под Омском «ИЖ» опрокинулся в кювет

Авария случилась накануне утром на 73 километре по пути из Омска в Тару, сообщение о ней поступило в ОМВД России по Саргатскому району около 12:16 часов. За рулем автомобиля «ИЖ» сидел 44-летний мужчина. Как пояснили в ведомстве, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.