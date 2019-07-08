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Posted 8 июля 2019, 02:32

Published 8 июля 2019, 02:32

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

На трассе под Омском «ИЖ» опрокинулся в кювет

На трассе под Омском «ИЖ» опрокинулся в кювет

8 июля 2019, 02:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На трассе Омск-Тара случилась авария с опрокидыванием: водитель автомобиля «ИЖ 2715» не справился с управлением, и машина улетела в кювет, сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне утром на 73 километре по пути из Омска в Тару, сообщение о ней поступило в ОМВД России по Саргатскому району около 12:16 часов. За рулем автомобиля «ИЖ» сидел 44-летний мужчина. Как пояснили в ведомстве, он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В салоне автомобиля на момент аварии кроме водителя находилась 77-летняя пенсионерка-пассажир. Их с травмами госпитализировали.

О том, был ли водитель автомобиля в состоянии опьянения, в ведомстве не уточнили, но сообщили, что проводится проверка, в ходе которой станут известны все подробности случившегося.

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