Бывшие родственники омички потратили ее материнский капитал на ипотеку

Во время проверок выяснилось, что некогда родственники женщины в 2011 году без ее согласия оформили материнский капитал и использовали его, чтобы закрыть часть кредита на жилье. Женщина пояснила, что за помощью в его оформлении к бывшим родственникам не обращалась, необходимые документы не передавала тратить маткапитал на квартиру для бывшего мужа и свекрови.