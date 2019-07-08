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Posted 8 июля 2019, 03:52

Published 8 июля 2019, 03:52

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Бывшие родственники омички потратили ее материнский капитал на ипотеку

Бывшие родственники омички потратили ее материнский капитал на ипотеку

8 июля 2019, 03:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Ленинского округа разбиралась с незаконным использованием материнского капитала. Омичка обратилась в надзорный орган после того, как ее бывшие родственники с помощью выплаты погасили часть кредита на жилье, но доли ей и ее детям не выделили.

Во время проверок выяснилось, что некогда родственники женщины в 2011 году без ее согласия оформили материнский капитал и использовали его, чтобы закрыть часть кредита на жилье. Женщина пояснила, что за помощью в его оформлении к бывшим родственникам не обращалась, необходимые документы не передавала тратить маткапитал на квартиру для бывшего мужа и свекрови.

В 2018 году кредит был погашен, но родственники женщины отказались оформлять на нее и ее детей долю в приобретенной квартире. После этого она обратилась в надзорный орган за помощью.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили, что Ленинский районный суд удовлетворил требования законной владелицы маткапитала. Теперь некогда родственники омички обязаны возместить ей 365 тыс рублей, которые они потратили на погашение кредита.

Отмечается, что ответчики с решением суда не согласились, но судебная коллегия оставила решение суда без изменений. Решение суда официально вступило в законную силу.

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