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Posted 7 июля 2019, 11:22

Published 7 июля 2019, 11:22

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В Омске шестилетних учеников частной школы заставляли смотреть фильм ужасов «Кукла»

В Омске шестилетних учеников частной школы заставляли смотреть фильм ужасов «Кукла»

7 июля 2019, 11:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Учительница одной из частных школ Омска решила занять детей просмотром фильма, но фильм она подобрала не по возрасту. Группа, где обучаются дети в возрасте от 6 до 9 лет, смотрели триллер под названием «Кукла» (16+). Об этом в паблике «Аварийный Омск» рассказал отец одного из учеников.

Инцидент произошел 3 июля в «Многопрофильной Академии непрерывного образования». Как пояснил омич, детей насильно заставляли смотреть фильм ужасов, а тем, кто не хотел смотреть кино, назначалось наказание в виде часа самостоятельного чтения.

О том, что дети смотрели фильм не по возрасту, родители узнали не сразу: «Вечером дочке было страшно, не могла заснуть и рассказала все маме». Оказалось, рассказывать о фильме родителям им запретила учительница Наталья Шемякина, которая и организовала просмотр. Некоторые последовали ее указаниям и на следующий день пришли на занятия, в то время как остальные расторгли с организацией договоры.

Омич также опубликовал видеозапись, где Наталья Шемякина всячески оправдывает себя, говоря, что дети сами хотели смотреть кино и плакали, когда запись выключали. Выбор фильма она объяснила детским названием киноленты, несмотря на то, что он относится к жанру ужасов и имеет возрастное ограничение 16+.

Отметим, неделя пребывания в указанной частной школе стоит 4 тыс рублей. Как отмечается на сайте организации, обучением детей занимаются исключительно «ведущие ученые, специалисты города, имеющие ученые степени и звания не ниже кандидата наук».

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