В Омске шестилетних учеников частной школы заставляли смотреть фильм ужасов «Кукла»

Posted 7 июля 2019, 11:22
Published 7 июля 2019, 11:22
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Инцидент произошел 3 июля в «Многопрофильной Академии непрерывного образования». Как пояснил омич, детей насильно заставляли смотреть фильм ужасов, а тем, кто не хотел смотреть кино, назначалось наказание в виде часа самостоятельного чтения.
О том, что дети смотрели фильм не по возрасту, родители узнали не сразу: «Вечером дочке было страшно, не могла заснуть и рассказала все маме». Оказалось, рассказывать о фильме родителям им запретила учительница Наталья Шемякина, которая и организовала просмотр. Некоторые последовали ее указаниям и на следующий день пришли на занятия, в то время как остальные расторгли с организацией договоры.
Омич также опубликовал видеозапись, где Наталья Шемякина всячески оправдывает себя, говоря, что дети сами хотели смотреть кино и плакали, когда запись выключали. Выбор фильма она объяснила детским названием киноленты, несмотря на то, что он относится к жанру ужасов и имеет возрастное ограничение 16+.
Отметим, неделя пребывания в указанной частной школе стоит 4 тыс рублей. Как отмечается на сайте организации, обучением детей занимаются исключительно «ведущие ученые, специалисты города, имеющие ученые степени и звания не ниже кандидата наук».