В Омске шестилетних учеников частной школы заставляли смотреть фильм ужасов «Кукла»

О том, что дети смотрели фильм не по возрасту, родители узнали не сразу: «Вечером дочке было страшно, не могла заснуть и рассказала все маме». Оказалось, рассказывать о фильме родителям им запретила учительница Наталья Шемякина, которая и организовала просмотр. Некоторые последовали ее указаниям и на следующий день пришли на занятия, в то время как остальные расторгли с организацией договоры.