Разные ступеньки и нет сигнализации: в депобразования Омска нашли 7 грубых нарушений

Posted 7 июля 2019, 04:53
Published 7 июля 2019, 04:53
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Проверка проходила с 10 июня по 3 июля этого года. В это время специалисты выяснили, что в здании департамента по адресу Либкнехта, 33 коридоры и помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией и не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.
«Внутренний противопожарный водопровод во всем здании находится в неисправном состоянии, фактически не работают и демонтированы два пожарных насоса», — указано в результатах проверки. Также отмечается, что на обводной линии водомера на вводе водопровода в здание не установлена электрифицированная задвижка.
Кроме этого, эвакуационный выход из лестничной клетки не соответствует требованиям: он должен вести напрямую наружу, однако фактически ведет в коридор, затем в вестибюль, и только из вестибюля можно выйти наружу.
Всего в ходе внеплановой проверки ведомство нашло 7 нарушений, в число которых также входят отсутствие световых проемов в лестничной клетке и разная высота ступеней на лестнице на пятый этаж. Устранить найденные нарушения департамент должен до 10 января 2020 года.
В документах проверки отмечается, что на департамент образования в суд направили административное делопроизводство по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Штраф, который грозит ведомству, равен 200 тыс рублей.