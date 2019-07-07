Разные ступеньки и нет сигнализации: в депобразования Омска нашли 7 грубых нарушений

Проверка проходила с 10 июня по 3 июля этого года. В это время специалисты выяснили, что в здании департамента по адресу Либкнехта, 33 коридоры и помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией и не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.