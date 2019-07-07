Рабочая неделя в Омске начнется с грозы и 30-градусной жары

Posted 7 июля 2019, 06:25
Published 7 июля 2019, 06:25
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
В понедельник, 8 июля, утром омичи могут наблюдать туман. Днем он рассеется, на смену ему придет гроза с дождем. Температура воздуха в этот день составит 23-28 градусов тепла, при этом ожидается юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 20 м/с.
Во вторник, 9 июля, существенных изменений не ожидается. Синоптики обещают +20...+25 градусов днем, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с, местами ожидаются порывы 14-19 м/с.
В среду, 10 июля, днем также ожидается до +29 градусов тепла, местами дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с.