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Posted 7 июля 2019, 06:25

Published 7 июля 2019, 06:25

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Рабочая неделя в Омске начнется с грозы и 30-градусной жары

Рабочая неделя в Омске начнется с грозы и 30-градусной жары

7 июля 2019, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, понедельник в Омске начнется с тумана, 28 градусов тепла и дождя. Ближайшие три дня в регионе также не ожидается изменений в погоде: жара, гроза и дождь будут преследовать омичей вплоть до среды.

В понедельник, 8 июля, утром омичи могут наблюдать туман. Днем он рассеется, на смену ему придет гроза с дождем. Температура воздуха в этот день составит 23-28 градусов тепла, при этом ожидается юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 20 м/с.

Во вторник, 9 июля, существенных изменений не ожидается. Синоптики обещают +20...+25 градусов днем, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с, местами ожидаются порывы 14-19 м/с.

В среду, 10 июля, днем также ожидается до +29 градусов тепла, местами дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с.

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