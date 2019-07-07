Рабочая неделя в Омске начнется с грозы и 30-градусной жары

В понедельник, 8 июля, утром омичи могут наблюдать туман. Днем он рассеется, на смену ему придет гроза с дождем. Температура воздуха в этот день составит 23-28 градусов тепла, при этом ожидается юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 20 м/с.