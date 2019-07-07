Омские казаки просят Путина переименовать улицы и ДК имени революционера Свердлова

Речь идет об известном революционном деятеле Якове Свердлове, подписавшем директиву о расказачивании. Его омские казаки называют «палачом народов» и «инициатором голодомора, ввергнувшего страну в хаос гражданской войны» и считают, что в его честь не могут быть названы улицы или общественные места.