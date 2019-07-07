Омские казаки просят Путина переименовать улицы и ДК имени революционера Свердлова

Posted 7 июля 2019, 03:29
Published 7 июля 2019, 03:29
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Речь идет об известном революционном деятеле Якове Свердлове, подписавшем директиву о расказачивании. Его омские казаки называют «палачом народов» и «инициатором голодомора, ввергнувшего страну в хаос гражданской войны» и считают, что в его честь не могут быть названы улицы или общественные места.
В Омске именем Свердлова названы дом культуры и улица. В Большереческом, Кормиловском, Марьяновском и ряде других муниципальных районов также существуют улицы, названные в честь революционера. Омское казачество обратилось к президенту, чтобы все, что названо именем Свердлова, переименовали.
«Инициатива избавления Российского общества от губительного наследия красного террора имеет понимание и поддержку во всехструктурах нашего общества, включая представителей власти», — подчеркнули казаки и обратили внимание на то, что чиновник облправительства, первый замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов является руководителем реестрового казачьего общества.