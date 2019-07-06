Туристы из Омска отдали деньги на отпуск фейковым авиакомпаниям

Первой с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 54-летняя жительница Кировского округа. Омичка выбрала на сайте якобы авиакомпании билеты на самолет в Москву и ввела данные банковской карты. С нее списали деньги, но обещанные билеты так и не дошли до покупательницы. Как выяснилось, женщина зашла на сайт-двойник известной авиакомпании, который повторяет дизайн оригинального сервиса, но к авиакомпании не имеет отношения. Мошенникам омичка отдала 10 600 рублей.