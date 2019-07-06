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Posted 6 июля 2019, 12:18

Published 6 июля 2019, 12:18

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Туристы из Омска отдали деньги на отпуск фейковым авиакомпаниям

Туристы из Омска отдали деньги на отпуск фейковым авиакомпаниям

6 июля 2019, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Две жительницы Омска обратились в полицию после того, как заплатили деньги за фейковые билеты на отдых. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Первой с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 54-летняя жительница Кировского округа. Омичка выбрала на сайте якобы авиакомпании билеты на самолет в Москву и ввела данные банковской карты. С нее списали деньги, но обещанные билеты так и не дошли до покупательницы. Как выяснилось, женщина зашла на сайт-двойник известной авиакомпании, который повторяет дизайн оригинального сервиса, но к авиакомпании не имеет отношения. Мошенникам омичка отдала 10 600 рублей.

В такую же ситуацию попала 47-летняя омичка. Она также оформила авиабилеты на фейковом сайте авиакомпании, но уже заграницу. За билет она заплатила 6 тыс рублей.

В ведомстве сообщили, что по обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по соответствующей статье.

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