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Posted 6 июля 2019, 06:39

Published 6 июля 2019, 06:39

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Штормовое предупреждение: в Омске дневная гроза с градом продлится до утра

Штормовое предупреждение: в Омске дневная гроза с градом продлится до утра

6 июля 2019, 06:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главное управление МЧС России по Омской области предупредило жителей Омской области о сильной грозе, которая начнется днем 6 июля и продлится до утра воскресенья.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС на ближайшие сутки обещают жаркую погоду и град. Сегодня, 6 июля, ожидается до +27 градусов тепла, в то же время в регионе пройдет сильный ливень с градом и грозой. Также специалисты обещают шквалистое усиление ветра до 27 м/с.

Во время штормового предупреждения в ГУ МЧС России омичей просят быть внимательными на дорогах и на улицах, не находиться вблизи электросетей и высоких деревьев. С открытых балконов горожан просят убрать все, что может упасть на землю.

Электроприборами во время грозы спасатели не рекомендуют пользоваться из-за угрозы замыкания и возникновения пожара. Уходя из дома, следует закрыть двери и окна и отключить работающие электроприборы из розетки.

Переждать грозу можно в магазине или кинотеатре, а также в автомобиле. Если разряд попадет в машину, то он пройдет по поверхности металла и уйдет в землю. Во время грозы следует сложить антенну, закрыть окна и не выходить из авто до конца грозы. Дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей не следует из-за возможного удара током.

В ведомстве напоминают, что при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

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