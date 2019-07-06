Штормовое предупреждение: в Омске дневная гроза с градом продлится до утра

Переждать грозу можно в магазине или кинотеатре, а также в автомобиле. Если разряд попадет в машину, то он пройдет по поверхности металла и уйдет в землю. Во время грозы следует сложить антенну, закрыть окна и не выходить из авто до конца грозы. Дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей не следует из-за возможного удара током.