Омская область возглавила список регионов, где снизилось количество новостроек

Posted 6 июля 2019, 09:46
Published 6 июля 2019, 09:46
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Попытки предотвратить очередное проблемное строительство домов обернулись для властей другим результатом: люди боятся, что их дом не достроят, и начали меньше вкладываться в строительство. Как следствие, снизилось количество нового жилья. По данным издания, с мая 2018 года в 24 регионах значительно сократилось количество нового жилья. Самые большие показатели в Омской и Тамбовской областях и республике Хакасия — здесь объемы строительства снизились на 25-30%. Ленинградскую область также стали реже застраивать: по итогам года, здесь стали строить меньше на 18%, или на 1 млн кв. м жилья.
Ситуацию эксперты объясняют не только страхом стать обманутым дольщиком, но и значительным увеличением стоимости жилья в отношении реальных доходов населения. Низкие ставки по ипотеке рынок не стимулируют, а лишь поддерживают.
«Основная причина снижения объемов строительства — катастрофическое падение реальных доходов населения и, как следствие, падение платежеспособного спроса», — поясняет директор по развитию «Унисто Петросталь» из Ленинградской области Владимир Андреев.
Сложнее всего, по заключению экспертов, идет строительство в Сибири и на Урале. В Челябинской области с 2016 года в четыре раза упало число договоров долевого участия, в Омской и Томской областях — втрое. При этом стоимость нового жилья в Омской области росла наравне с другими регионами — на 2-3%.
Кроме этого, издание отмечает, что в среднем по России около 28% высокорискованных проектов — это почти 35 млн кв. м в 55 регионах страны.
С 1 июля в силу вступили новые изменения в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Если раньше дольщики отдавали застройщику деньги напрямую, то сейчас взносы участников строительства вносятся на эскроу-счета и передаются застройщику после передачи квартиры во владение собственника. В «дорожную карту» проблемных домов в Омской области на данный момент включены 29 домов.