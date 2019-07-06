Омская область возглавила список регионов, где снизилось количество новостроек

Попытки предотвратить очередное проблемное строительство домов обернулись для властей другим результатом: люди боятся, что их дом не достроят, и начали меньше вкладываться в строительство. Как следствие, снизилось количество нового жилья. По данным издания, с мая 2018 года в 24 регионах значительно сократилось количество нового жилья. Самые большие показатели в Омской и Тамбовской областях и республике Хакасия — здесь объемы строительства снизились на 25-30%. Ленинградскую область также стали реже застраивать: по итогам года, здесь стали строить меньше на 18%, или на 1 млн кв. м жилья.