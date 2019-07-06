Глава омского филиала «Почты России»: количество потерянных посылок снизилось на 86%

«Количество заявлений клиентов на поиск посылок по отношению к маю прошлого года снизилось на 86%. Ежегодно через „Почту России“ проходит около 200 млн посылок, 90% из них — мелкие пакеты из китайских интернет-магазинов, и доля ошибки составляет одну миллионную. Но мы не снимаем с себя ответственности, и такие случаи получают общественный резонанс», — пояснил директор омского филиала компании.