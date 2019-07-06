Глава омского филиала «Почты России»: количество потерянных посылок снизилось на 86%

Posted 6 июля 2019, 05:21
Published 6 июля 2019, 05:21
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
По его словам, потенциально случаи краж или пропажи посылок возможны. Дать абсолютную гарантию того, что посылки дойдут до адресата, в компании не могут, и причина тому — человеческий фактор.
«Количество заявлений клиентов на поиск посылок по отношению к маю прошлого года снизилось на 86%. Ежегодно через „Почту России“ проходит около 200 млн посылок, 90% из них — мелкие пакеты из китайских интернет-магазинов, и доля ошибки составляет одну миллионную. Но мы не снимаем с себя ответственности, и такие случаи получают общественный резонанс», — пояснил директор омского филиала компании.
Уменьшить число обращений удалось в том числе потому, что во Внуково открылся новый логистический центр «Почты России», где все посылки проходят автоматическую сортировку по штрих-кодам.
«Физический труд здесь сведен к минимуму, но технические ошибки и системные сбои тоже возможны. Из-за оцифровки, трек-номеров проще реагировать на ошибки, перенаправлять в верное отделение. Потерянные посылки все равно находятся», — заявил Петроченко.
Зачастую клиенты жалуются на долгую доставку посылок из Китая. На практике оказывается, что сроки доставки по России не превышают 3-5 дней. Остальное время мелкие пакеты находятся на территории страны отправления.
Все жалобы клиентов, в том числе информация о потерянных отправлениях, находятся на жестком контроле компании. Во всех почтовых отделениях в обязательном порядке есть номер горячей линии, где на вопросы клиентов отвечает не робот, а живой человек, и проблемы решаются в режиме реального времени.