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Posted 6 июля 2019, 03:35

Published 6 июля 2019, 03:35

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Эксперты подсчитали, как сильно к 1 июля подорожало топливо в России

Эксперты подсчитали, как сильно к 1 июля подорожало топливо в России

6 июля 2019, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Росстате подсчитали, как выросла стоимость топлива за последнюю неделю июня.

Центр исследований проблем реальной экономики со ссылкой на федеральный орган статистики сообщает, что с 25 по 30 июня цена на топливо в среднем по России увеличилась на 0.1%. Этот показатель далек от инфляции, а госрегуляторы контролируют повышение цен: по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, нефтяные компании могут поплатиться за бесконтрольное повышение цен.

Рот цен на бензин за первое полугодие 2019 года составил 2.3%, а стоимость дизельного топлива увеличилась на 0.5%, что ниже уровня инфляции, сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Росстат сообщает, что с 25 июня до 1 июля она ускорилась на 0.2%, в то время как цены на бензин выросли на 0.1%, а дизельное топливо осталось на том же уровне.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша подчеркнул, что соглашение нефтяников с правительством РФ не влияет на розничные цены. Соглашение определяло мелкооптовые цены, которые являются высшей планкой для стоимости топлива в регионах. При этом в каждом регионе топливо стоит по-разному, стоимость устанавливается исходя из розничных цен, которые не могут подняться больше уровня инфляции.

Средняя стоимость литра бензина в России, по данным ЦИПРЭ, к 1 июля увеличилась на 4 копейки и достигла 44.47 рубля. Цена бензина АИ-92 и АИ-95, в среднем, равна 42.17 рубля и 45.52 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало на 2 копейки, до 46.08 рубля.

Цены на топливо увеличились в 48 субъектах РФ, сильнее всего повышение цен ощутили жители Салехарда и Иркутска - здесь цены увеличились на 1.8% и 1.3% соответственно. В двух субъектах цены, наоборот, снизились: в Москве топливо стало дешевле на 0.1%, в Кызыле - на 0.3%. В Омске АИ-92 и АИ-95, по данным на 1 июля, стоит 41.31 и 44.01 рубля соответственно, цены на дизель достигли 46.04 рубля.

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