Эксперты подсчитали, как сильно к 1 июля подорожало топливо в России

Рот цен на бензин за первое полугодие 2019 года составил 2.3%, а стоимость дизельного топлива увеличилась на 0.5%, что ниже уровня инфляции, сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Росстат сообщает, что с 25 июня до 1 июля она ускорилась на 0.2%, в то время как цены на бензин выросли на 0.1%, а дизельное топливо осталось на том же уровне.