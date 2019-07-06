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Posted 6 июля 2019, 10:08

Published 6 июля 2019, 10:08

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Автопарк пассажирского транспорта в Омске не могут обновить из-за отсутствия заправок

Автопарк пассажирского транспорта в Омске не могут обновить из-за отсутствия заправок

6 июля 2019, 10:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омском департаменте транспорта планируют закупить большие пассажирские автобусы на метане, однако сделать этого пока не получится: в городе нет специальной заправки, рассказал порталу NGS55.RU директор ведомства Александр Вялков.

В планы по обновлению автопарка омского общественного транспорта не входят автобусы малой и средней вместимости, так как ими город полностью укомплектован. В планах закупка автобусов большого класса, но пока это невозможно.

«Большой класс — это большие затраты. Каким образом можно сократить эти затраты? Поступить таким же образом, как мы уже поступили один раз: приобретать метановые автобусы. На сегодняшний день инфраструктура складывается таким образом, что мы не имеем заправки в городе», — пояснил Вялков в интервью изданию.

Приобретать такие автобусы нецелесообразно из-за того, что сейчас их приходится заправлять в Лузино, если не хватает топлива в мобильном автогазозаправщике в ПАТП № 8. На 44 километра дороги, заправку и зарплату водителю уходит около 1 000 рублей.

Две такие заправки, по словам Вялкова, обещает построить на территории города «Газпром газомоторное топливо», но пока они фактически не введены в эксплуатацию, город не будет закупать автобусы большого класса.

Напомним, ранее Александр Вялков рассказывал о тестировании электробусов, которыми также планируют обновить автопарк местных пассажирских предприятий. Как выяснилось, на территории региона планируют открыть завод по производству и сборке электробусов.

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