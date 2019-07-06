Автопарк пассажирского транспорта в Омске не могут обновить из-за отсутствия заправок

Posted 6 июля 2019, 10:08
Published 6 июля 2019, 10:08
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
В планы по обновлению автопарка омского общественного транспорта не входят автобусы малой и средней вместимости, так как ими город полностью укомплектован. В планах закупка автобусов большого класса, но пока это невозможно.
«Большой класс — это большие затраты. Каким образом можно сократить эти затраты? Поступить таким же образом, как мы уже поступили один раз: приобретать метановые автобусы. На сегодняшний день инфраструктура складывается таким образом, что мы не имеем заправки в городе», — пояснил Вялков в интервью изданию.
Приобретать такие автобусы нецелесообразно из-за того, что сейчас их приходится заправлять в Лузино, если не хватает топлива в мобильном автогазозаправщике в ПАТП № 8. На 44 километра дороги, заправку и зарплату водителю уходит около 1 000 рублей.
Две такие заправки, по словам Вялкова, обещает построить на территории города «Газпром газомоторное топливо», но пока они фактически не введены в эксплуатацию, город не будет закупать автобусы большого класса.
Напомним, ранее Александр Вялков рассказывал о тестировании электробусов, которыми также планируют обновить автопарк местных пассажирских предприятий. Как выяснилось, на территории региона планируют открыть завод по производству и сборке электробусов.