Автопарк пассажирского транспорта в Омске не могут обновить из-за отсутствия заправок

«Большой класс — это большие затраты. Каким образом можно сократить эти затраты? Поступить таким же образом, как мы уже поступили один раз: приобретать метановые автобусы. На сегодняшний день инфраструктура складывается таким образом, что мы не имеем заправки в городе», — пояснил Вялков в интервью изданию.