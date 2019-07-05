В Омске на 80-ом году ушел из жизни бывший первый вице-мэр Владимир Поздняков

Posted 5 июля 2019, 05:20
Published 5 июля 2019, 05:20
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Владимир Поздняков умер на 80-ом году жизни. Он был коренным омичом, родившись в Омске перед Великой Отечественной войной в 1940 году. Окончил Омский политехнический институт по специальности «Приборы точной механики» и 30 лет посвятил работе на электромеханическом заводе имени Карла Маркса.
В 1991 году Поздняков стал генеральным директором ПО «Автоматика», затем ушел в городскую администрацию в качестве первого заместителя главы администрации Омска. С 1994 года по 2000 год работал генеральным директором АО «Сатурн», а после снова вернулся в мэрию, где в итоге стал заместителем управляющего делами администрации.
Город55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Позднякова.