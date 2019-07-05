В Омске на 80-ом году ушел из жизни бывший первый вице-мэр Владимир Поздняков

В 1991 году Поздняков стал генеральным директором ПО «Автоматика», затем ушел в городскую администрацию в качестве первого заместителя главы администрации Омска. С 1994 года по 2000 год работал генеральным директором АО «Сатурн», а после снова вернулся в мэрию, где в итоге стал заместителем управляющего делами администрации.