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Posted 5 июля 2019, 05:20

Published 5 июля 2019, 05:20

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске на 80-ом году ушел из жизни бывший первый вице-мэр Владимир Поздняков

В Омске на 80-ом году ушел из жизни бывший первый вице-мэр Владимир Поздняков

5 июля 2019, 05:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 4 июля, в Омске ушел из жизни бывший первый заместитель мэра и бывший генеральный директор заводов «Автоматика» и «Сатурн» Владимир Поздняков, сообщают «Коммерческие Вести».

Владимир Поздняков умер на 80-ом году жизни. Он был коренным омичом, родившись в Омске перед Великой Отечественной войной в 1940 году. Окончил Омский политехнический институт по специальности «Приборы точной механики» и 30 лет посвятил работе на электромеханическом заводе имени Карла Маркса.

В 1991 году Поздняков стал генеральным директором ПО «Автоматика», затем ушел в городскую администрацию в качестве первого заместителя главы администрации Омска. С 1994 года по 2000 год работал генеральным директором АО «Сатурн», а после снова вернулся в мэрию, где в итоге стал заместителем управляющего делами администрации.

Город55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Позднякова.

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