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Posted 5 июля 2019, 04:18

Published 5 июля 2019, 04:18

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Семь управляющих компаний заставили стереть рекламу наркотиков с фасадов домов

Семь управляющих компаний заставили стереть рекламу наркотиков с фасадов домов

5 июля 2019, 04:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура потребовала от семи управляющих компаний города Омска стереть запрещенную рекламу с фасадов одиннадцати обслуживаемых ими многоквартирных домов, расположенных в Ленинском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе проверки специалисты обнаружили на фасадах домов, находящихся на улицах Рождественского, Серова, Крылова, Иртышской набережной и Сибирском проспекте надписи, пропагандирующие наркотики, психотропные вещества и места их приобретения.

Прокуратура пришла к выводу, что ответственные должностные лица обслуживающих дома управляющих компаний ненадлежащим образом исполняют требования закона при содержании общего имущества, допуская наличие запрещенной рекламы на стенах домов.

В связи с этим ведомство вынесло представления в адрес руководства семи УК. В итоге надписи были стерты, а ответственные — привлечены к дисциплинарной ответственности.

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