Семь управляющих компаний заставили стереть рекламу наркотиков с фасадов домов

Posted 5 июля 2019, 04:18
Published 5 июля 2019, 04:18
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Так, в ходе проверки специалисты обнаружили на фасадах домов, находящихся на улицах Рождественского, Серова, Крылова, Иртышской набережной и Сибирском проспекте надписи, пропагандирующие наркотики, психотропные вещества и места их приобретения.
Прокуратура пришла к выводу, что ответственные должностные лица обслуживающих дома управляющих компаний ненадлежащим образом исполняют требования закона при содержании общего имущества, допуская наличие запрещенной рекламы на стенах домов.
В связи с этим ведомство вынесло представления в адрес руководства семи УК. В итоге надписи были стерты, а ответственные — привлечены к дисциплинарной ответственности.