Работу «фабрики троллей» омской МГЕР засняли на видео

Омские молодогвардейцы в социальных сетях, как могли, старались поддержать акцию по отправке гуманитарной помощи с партийной символикой в Иркутскую область. Об этом свидетельствует видеоролик, выложенный 5 июля в телеграм-канале «Протестный Омск». На нем запечатлено, как в общий чат активистов «Молодой гвардии» в Омской области поступает задание на публикацию позитивных комментариев в группе «Типичный Омск», куда попало видео с партийной символикой на гуманитарной помощи жертвам наводнения в Иркутской области. Возмущение пользователей социальных сетей было вызвано тем, что помощь собиралась по всей стране, а заслугу якобы попытались приписать одной партии.