Работу «фабрики троллей» омской МГЕР засняли на видео

Posted 5 июля 2019, 13:16
Published 5 июля 2019, 13:16
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Омские молодогвардейцы в социальных сетях, как могли, старались поддержать акцию по отправке гуманитарной помощи с партийной символикой в Иркутскую область. Об этом свидетельствует видеоролик, выложенный 5 июля в телеграм-канале «Протестный Омск». На нем запечатлено, как в общий чат активистов «Молодой гвардии» в Омской области поступает задание на публикацию позитивных комментариев в группе «Типичный Омск», куда попало видео с партийной символикой на гуманитарной помощи жертвам наводнения в Иркутской области. Возмущение пользователей социальных сетей было вызвано тем, что помощь собиралась по всей стране, а заслугу якобы попытались приписать одной партии.
«Ребята, вы должны оценить мой комментарий, но суммарно ответных комментариев должно быть пять. Комментарии должны быть: «Бред! Не может быть ничего подобного», — повествует женский голос за кадром.
Для одной странички в ВК был установлен лимит в один комментарий. Сообщения проходили премодерацию. При этом востребованы оказались «левые» аккаунты. Как выяснилось, их у участников чата было с запасом. По ходу обсуждения можно встретить замечания вроде «Надо нейтральными разбавить» и «Есть задача. Надо выполнять».
«Никогда не сомневался в „Единой России“. Знаете, это такая двусмысленная фраза», — замечает в голосовом сообщении один из участников сообщества.
Затем всех благодарят за выполнение поставленной задачи.
«Потому что мы пупсики», — замечает одна из участниц.
Омское региональное отделение МГЕР действительно вело сбор гуманитарной помощи для жертв наводнения в Иркутской области, сумма ущерба от которого составила почти 40 млрд рублей.
В «Единой России» затем извинились за то, что на гуманитарную помощь были наклеены наклейки с символикой партии.
«Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию», — говорилось в официальном заявлении исполкома иркутского отделения «ЕР».
Позже в телеграм-канале «Протестный Омск» сообщили, что скандальный чат удален. Город55 запросил комментарий в омской МГЕР, но там не смогли оперативно пояснить ситуацию.