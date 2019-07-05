Печное отопление и спутниковая связь: в «Почте России» рассказали о ремонте отделений

Posted 5 июля 2019, 14:17
Published 5 июля 2019, 14:17
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
По словам Петроченко, в регионе сейчас 621 отделение, из которых почти 50% нерентабельные. В городе таких отделений 20, в сельской местности — 288. Но закрывать их не будут. «Социальную нагрузку никто не отменял», — поясняет Петроченко. Их перекрывают остальные 50%.
Суммарный чистый убыток равен почти 90 млн рублей, практически 80% от этой суммы приходится на сельские отделения. Они работают на малое количество человек, потому не окупаются.
«Горжусь такими отделениями, где перед тем, как начать работать, надо печку растопить, где почтальон 8 км пешком идет ради четырех бабушек, которым надо принести пенсию. И делает он это порой за те деньги, за которые другие даже не поднимутся с места», — делится глава филиала.
Несмотря на то, что в некоторых отделениях нет отопления и других коммуникаций, оборудование все равно подключено к сети, так как все операции проходят онлайн.
«Интернет есть везде, а где его не было, там установили спутниковые антенны и он есть. Даже если антенна дороже самой избушки, на которой она стоит. Все операции фиксируются в сети, нельзя отправить посылку и записать это в тетрадь», — пояснил Денис Петроченко.
Он также рассказал, что на обновление отделений по всему региону в «Почте России» на 2019 год предусмотрели 64 млн рублей. 40 млн компания потратит на четыре «отделения будущего», остальное уйдет на оборудование 29 отделений и косметический ремонт 45 отделений.
При этом с самим ремонтом у компании возникают трудности: из 621 отделения 170 являются собственностью муниципалитетов, еще около 100 отделений располагаются в помещениях коммерческих структур.
«Здесь надо договариваться с муниципалитетами, главами округов. Либо совместно решать проблемы, либо переезжать в другое помещение. С частными организациями сложнее: у них ставка рыночная, и делать ремонт за свои средства там нецелесообразно», — отметил глава омского филиала «Почты России».