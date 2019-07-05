Печное отопление и спутниковая связь: в «Почте России» рассказали о ремонте отделений

«Интернет есть везде, а где его не было, там установили спутниковые антенны и он есть. Даже если антенна дороже самой избушки, на которой она стоит. Все операции фиксируются в сети, нельзя отправить посылку и записать это в тетрадь», — пояснил Денис Петроченко.