gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2019, 14:17

Published 5 июля 2019, 14:17

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Печное отопление и спутниковая связь: в «Почте России» рассказали о ремонте отделений

Печное отопление и спутниковая связь: в «Почте России» рассказали о ремонте отделений

5 июля 2019, 14:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Директор омского филиала «Почты России» Денис Петроченко рассказал, какие почтовые отделения требуют ремонта, где его делать невыгодно, сколько отделений в области не окупается и как модернизируют отдаленные отделения в сельской местности.

По словам Петроченко, в регионе сейчас 621 отделение, из которых почти 50% нерентабельные. В городе таких отделений 20, в сельской местности — 288. Но закрывать их не будут. «Социальную нагрузку никто не отменял», — поясняет Петроченко. Их перекрывают остальные 50%.

Суммарный чистый убыток равен почти 90 млн рублей, практически 80% от этой суммы приходится на сельские отделения. Они работают на малое количество человек, потому не окупаются.

«Горжусь такими отделениями, где перед тем, как начать работать, надо печку растопить, где почтальон 8 км пешком идет ради четырех бабушек, которым надо принести пенсию. И делает он это порой за те деньги, за которые другие даже не поднимутся с места», — делится глава филиала.

Несмотря на то, что в некоторых отделениях нет отопления и других коммуникаций, оборудование все равно подключено к сети, так как все операции проходят онлайн.

«Интернет есть везде, а где его не было, там установили спутниковые антенны и он есть. Даже если антенна дороже самой избушки, на которой она стоит. Все операции фиксируются в сети, нельзя отправить посылку и записать это в тетрадь», — пояснил Денис Петроченко.

Он также рассказал, что на обновление отделений по всему региону в «Почте России» на 2019 год предусмотрели 64 млн рублей. 40 млн компания потратит на четыре «отделения будущего», остальное уйдет на оборудование 29 отделений и косметический ремонт 45 отделений.

При этом с самим ремонтом у компании возникают трудности: из 621 отделения 170 являются собственностью муниципалитетов, еще около 100 отделений располагаются в помещениях коммерческих структур.

«Здесь надо договариваться с муниципалитетами, главами округов. Либо совместно решать проблемы, либо переезжать в другое помещение. С частными организациями сложнее: у них ставка рыночная, и делать ремонт за свои средства там нецелесообразно», — отметил глава омского филиала «Почты России».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика