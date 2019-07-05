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Posted 5 июля 2019, 06:38

Published 5 июля 2019, 06:38

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Пациенты выбрали лучшие омские больницы

Пациенты выбрали лучшие омские больницы

5 июля 2019, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области по итогам анкетирования пациентов лучшей по качеству обслуживания оказалась Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной, сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.

В Омской области провели опрос пациентов, которым предлагалось оценить медицинские учреждения региона по стобалльной системе. Критериями оценки выступили: открытость и доступность информации о поликлиниках, условия предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания помощи, доступность для маломобильных групп населения, доброжелательность и вежливость врачей, а также степень удовлетворения от оказанных услуг.

Омичи дали оценку 65 городским и сельским поликлиникам. Максимальное количество баллов, 92, набрала Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной. С отрывом на один балл от лидера второе место поделили между собой Детская городская больница № 4 и МСЧ-4. Третье место с 90 баллами досталось Городской больнице № 17.

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