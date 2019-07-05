Пациенты выбрали лучшие омские больницы

В Омской области провели опрос пациентов, которым предлагалось оценить медицинские учреждения региона по стобалльной системе. Критериями оценки выступили: открытость и доступность информации о поликлиниках, условия предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания помощи, доступность для маломобильных групп населения, доброжелательность и вежливость врачей, а также степень удовлетворения от оказанных услуг.