Омский суд обязал власти снести аварийный дом в Кормиловке

Posted 5 июля 2019, 03:38
Published 5 июля 2019, 03:38
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Повлиять на процесс взялась прокуратура Кормиловского района, которая направила исковое требование в суд об обязании органов местного самоуправления исполнить обязанность по сносу аварийного дома, представляющего опасность для местных жителей и их имущества.
К зданию имеется свободный доступ посторонних лиц, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей, поэтому суд поддержал требования прокурора и обязал власти снести аварийное строение с последующей утилизацией строительного мусора.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.