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Posted 5 июля 2019, 03:38

Published 5 июля 2019, 03:38

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омский суд обязал власти снести аварийный дом в Кормиловке

Омский суд обязал власти снести аварийный дом в Кормиловке

5 июля 2019, 03:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Опасный многоквартирный дом в поселке Кормиловка, расселенный по региональной адресной программе Омской области, к положенному сроку, 31 декабря 2018 года, снесен так и не был, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Повлиять на процесс взялась прокуратура Кормиловского района, которая направила исковое требование в суд об обязании органов местного самоуправления исполнить обязанность по сносу аварийного дома, представляющего опасность для местных жителей и их имущества.

К зданию имеется свободный доступ посторонних лиц, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей, поэтому суд поддержал требования прокурора и обязал власти снести аварийное строение с последующей утилизацией строительного мусора.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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