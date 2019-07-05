Омский суд обязал власти снести аварийный дом в Кормиловке

Опасный многоквартирный дом в поселке Кормиловка, расселенный по региональной адресной программе Омской области, к положенному сроку, 31 декабря 2018 года, снесен так и не был, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Повлиять на процесс взялась прокуратура Кормиловского района, которая направила исковое требование в суд об обязании органов местного самоуправления исполнить обязанность по сносу аварийного дома, представляющего опасность для местных жителей и их имущества. К зданию имеется свободный доступ посторонних лиц, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей, поэтому суд поддержал требования прокурора и обязал власти снести аварийное строение с последующей утилизацией строительного мусора. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.