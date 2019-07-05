Омские врачи уехали работать в больницы Псковской области

Posted 5 июля 2019, 01:38
Published 5 июля 2019, 01:38
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
О переезде омских врачей и медиков из других регионов, Санкт-Петербурга, Карелии, Белоруссии, Таджикистана и Мурманской области, в Псковскую область стало известно на 34-ой сессии Псковского областного комитета по здравоохранению.
Там же сообщили, что при поддержке местного губернатора в регионе увеличили количество бюджетных мест по медицинским специальностям с 49 до 124 позиций, а по целевому направлению уже обучаются 442 студента.