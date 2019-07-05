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Posted 5 июля 2019, 01:38

Published 5 июля 2019, 01:38

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омские врачи уехали работать в больницы Псковской области

Омские врачи уехали работать в больницы Псковской области

5 июля 2019, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Псковскую область приехали работать 67 врачей из других регионов России, в том числе из Омской области, тем самым повысив укомплектованность медицинских персоналом местных больниц до 75%, сообщает «Комсомольская правда — Псков».

О переезде омских врачей и медиков из других регионов, Санкт-Петербурга, Карелии, Белоруссии, Таджикистана и Мурманской области, в Псковскую область стало известно на 34-ой сессии Псковского областного комитета по здравоохранению.

Там же сообщили, что при поддержке местного губернатора в регионе увеличили количество бюджетных мест по медицинским специальностям с 49 до 124 позиций, а по целевому направлению уже обучаются 442 студента.

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