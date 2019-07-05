Омские полицейские начнут штрафовать бары и шумные компании

Posted 5 июля 2019, 09:32
Published 5 июля 2019, 09:32
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Соглашение между МВД России и Правительством Омской области о передачи ведомству полномочий по составлению административных протоколов вступает в силу завтра, 6 июля. С этого дня омские полицейские могут штрафовать омичей за пять правонарушений, обозначенных в региональном законодательстве.
В число нарушений вошли шумные ночные вечеринки в жилых домах и придомовых территориях, в образовательных и медицинских организациях, а также в санаториях и реабилитационных центрах. Здесь, согласно закону Омской области, нельзя шуметь с 22 до 8 часов. Отмечается, что жители многоквартирных домов должны соблюдать тишину с 13 до 14 часов.
За нарушения могут быть привлечены как рядовые граждане, так и должностные и юрлица. Первым грозит штраф от 500 до 5 тыс рублей, вторым - от 1 до 10 тыс рублей, а третьим грозит до 50 тыс рублей штрафа.
Кроме этого сотрудники полиции начнут привлекать нарушителей порядка во время массовых мероприятий, попрошаек, граффитистов, которые расписывают стены без соответствующего разрешения, а также родителей, чьи дети в ночное время окажутся в общественных местах без присмотра.