Омские полицейские начнут штрафовать бары и шумные компании

В число нарушений вошли шумные ночные вечеринки в жилых домах и придомовых территориях, в образовательных и медицинских организациях, а также в санаториях и реабилитационных центрах. Здесь, согласно закону Омской области, нельзя шуметь с 22 до 8 часов. Отмечается, что жители многоквартирных домов должны соблюдать тишину с 13 до 14 часов.