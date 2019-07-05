Омичей предупредили о росте коммунальных платежей

Posted 5 июля 2019, 06:09
Published 5 июля 2019, 06:09
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Июльские квитанции от обслуживающих компаний омичи получат уже с новыми тарифами. При этом средний совокупный рост платы за ЖКУ должен составить 2.065 %. Предельный индекс на второе полугодие 2019 года для Омской области составляет 4.6 %.
Фактические значения роста платы специалисты РЭК выяснят позже, собрав сведения по конкретным квитанциям домохозяйств. Затем сводную таблицу отправят на проверку в ФАС России.
РЭК предлагает омичам самостоятельно определить процент роста платы для своего дома и сравнить с предельным индексом, подсчитав плату по тарифам и объемам января и сравнить с аналогичной платой по тарифам июля. Для этого можно воспользоваться федеральным калькулятором.