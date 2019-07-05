Омичей предупредили о росте коммунальных платежей

РЭК предлагает омичам самостоятельно определить процент роста платы для своего дома и сравнить с предельным индексом, подсчитав плату по тарифам и объемам января и сравнить с аналогичной платой по тарифам июля. Для этого можно воспользоваться федеральным калькулятором.