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Posted 5 июля 2019, 06:09

Published 5 июля 2019, 06:09

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омичей предупредили о росте коммунальных платежей

Омичей предупредили о росте коммунальных платежей

5 июля 2019, 06:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональная энергетическая комиссия Омской области предупредила омичей о росте платы за коммунальные платежи во втором полугодии 2019 года. В среднем размер взносов увеличится нескольким более чем на 2 %, сообщили в ведомстве.

Июльские квитанции от обслуживающих компаний омичи получат уже с новыми тарифами. При этом средний совокупный рост платы за ЖКУ должен составить 2.065 %. Предельный индекс на второе полугодие 2019 года для Омской области составляет 4.6 %.

Фактические значения роста платы специалисты РЭК выяснят позже, собрав сведения по конкретным квитанциям домохозяйств. Затем сводную таблицу отправят на проверку в ФАС России.

РЭК предлагает омичам самостоятельно определить процент роста платы для своего дома и сравнить с предельным индексом, подсчитав плату по тарифам и объемам января и сравнить с аналогичной платой по тарифам июля. Для этого можно воспользоваться федеральным калькулятором.

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