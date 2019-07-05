gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2019, 09:09

Published 5 июля 2019, 09:09

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Не прошел по конкурсу: в мэрии рассказали, почему школа отказалась принять троечника

Не прошел по конкурсу: в мэрии рассказали, почему школа отказалась принять троечника

5 июля 2019, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии Омска прокомментировали обращение горожанки, сына которой не приняли в 10-й класс общеобразовательной школы №7 из-за троек в аттестате.

В ведомстве Городу55 сообщили, что отказ в зачислении был обоснованным: в школу № 7 детей принимают по конкурсу аттестатов и учитывают портфолио ученика. Это правило указано во внутришкольном положении о порядке приема обучающихся.

«Первоочередным правом на зачисление является успеваемость ребенка и его портфолио. По этим пунктам выстраивается рейтинг. Родителям предложено предоставить документы: копию аттестата и портфолио в школу 7, а также обратиться в другие образовательные учреждения, находящиеся указанном районе, а именно школы № 33, 42, 135», — сообщили Городу55 в департаменте общественных отношений, отметив, что вопрос с приемом мать школьника может решить, обратившись напрямую в департамент образования.

Жительница Омска обратилась в редакцию Города55 после того, как ее сына не приняли в десятый класс из-за троек в аттестате. Основанием для отказа в учебном заведении назвали отсутствие мест и низкий средний балл в аттестате за девять классов. Отметим, в июне этого года прокуратура Кировского округа обнаружила, что в СОШ №7 родители двух первоклассников подали в учреждение поддельные прописки, которые заказали через соцсети за 12 тыс рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика