Не прошел по конкурсу: в мэрии рассказали, почему школа отказалась принять троечника

Жительница Омска обратилась в редакцию Города55 после того, как ее сына не приняли в десятый класс из-за троек в аттестате. Основанием для отказа в учебном заведении назвали отсутствие мест и низкий средний балл в аттестате за девять классов. Отметим, в июне этого года прокуратура Кировского округа обнаружила, что в СОШ №7 родители двух первоклассников подали в учреждение поддельные прописки, которые заказали через соцсети за 12 тыс рублей.