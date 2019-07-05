Не прошел по конкурсу: в мэрии рассказали, почему школа отказалась принять троечника

Posted 5 июля 2019, 09:09
Published 5 июля 2019, 09:09
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
В ведомстве Городу55 сообщили, что отказ в зачислении был обоснованным: в школу № 7 детей принимают по конкурсу аттестатов и учитывают портфолио ученика. Это правило указано во внутришкольном положении о порядке приема обучающихся.
«Первоочередным правом на зачисление является успеваемость ребенка и его портфолио. По этим пунктам выстраивается рейтинг. Родителям предложено предоставить документы: копию аттестата и портфолио в школу 7, а также обратиться в другие образовательные учреждения, находящиеся указанном районе, а именно школы № 33, 42, 135», — сообщили Городу55 в департаменте общественных отношений, отметив, что вопрос с приемом мать школьника может решить, обратившись напрямую в департамент образования.
Жительница Омска обратилась в редакцию Города55 после того, как ее сына не приняли в десятый класс из-за троек в аттестате. Основанием для отказа в учебном заведении назвали отсутствие мест и низкий средний балл в аттестате за девять классов. Отметим, в июне этого года прокуратура Кировского округа обнаружила, что в СОШ №7 родители двух первоклассников подали в учреждение поддельные прописки, которые заказали через соцсети за 12 тыс рублей.