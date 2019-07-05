Из моргов Омска третий месяц не могут вывезти и захоронить 50 невостребованных тел

Posted 5 июля 2019, 11:35
Published 5 июля 2019, 11:35
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Невостребованные тела третий месяц не вывозят из медучреждений Омска. Издание уточняет, что трупы принадлежат людям без определенного места жительства, которые не имеют родственников. В таких ситуациях тела хоронят силами города, в Омске этим занимается Комбинат специальных услуг, однако на захоронение тел у ведомства сейчас нет денег.
Невостребованные тела находятся в ГБ № 1, ГБ № 11, МСЧ № 9 и в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы. Источники издания утверждают, что в учреждениях скопилось уже почти 50 трупов: «Ситуация вопиющая и беспрецедентная за последнее время». Причиной тому в Комбинате специальных услуг назвали отсутствие средств на захоронение, сообщает «ВОмске».
Комментарий от местных властей Городу55 получить не удалось: в моргах города такой информацией не поделились, в министерстве здравоохранения региона и в департаменте городского хозяйства оперативный комментарий получить не удалось. В Комбинате специальных услуг, который занимается похоронами, информацию комментировать также отказались.
Редакция Города55 готовит официальный запрос в ведомства.