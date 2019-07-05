Из моргов Омска третий месяц не могут вывезти и захоронить 50 невостребованных тел

Невостребованные тела третий месяц не вывозят из медучреждений Омска. Издание уточняет, что трупы принадлежат людям без определенного места жительства, которые не имеют родственников. В таких ситуациях тела хоронят силами города, в Омске этим занимается Комбинат специальных услуг, однако на захоронение тел у ведомства сейчас нет денег.