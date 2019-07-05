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Posted 5 июля 2019, 11:35

Published 5 июля 2019, 11:35

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Из моргов Омска третий месяц не могут вывезти и захоронить 50 невостребованных тел

Из моргов Омска третий месяц не могут вывезти и захоронить 50 невостребованных тел

5 июля 2019, 11:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С апреля в омских моргах накопилось 50 невостребованных тел. По данным портала «ВОмске», трупы не могут захоронить, потому что на это не хватает бюджетных средств.

Невостребованные тела третий месяц не вывозят из медучреждений Омска. Издание уточняет, что трупы принадлежат людям без определенного места жительства, которые не имеют родственников. В таких ситуациях тела хоронят силами города, в Омске этим занимается Комбинат специальных услуг, однако на захоронение тел у ведомства сейчас нет денег.

Невостребованные тела находятся в ГБ № 1, ГБ № 11, МСЧ № 9 и в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы. Источники издания утверждают, что в учреждениях скопилось уже почти 50 трупов: «Ситуация вопиющая и беспрецедентная за последнее время». Причиной тому в Комбинате специальных услуг назвали отсутствие средств на захоронение, сообщает «ВОмске».

Комментарий от местных властей Городу55 получить не удалось: в моргах города такой информацией не поделились, в министерстве здравоохранения региона и в департаменте городского хозяйства оперативный комментарий получить не удалось. В Комбинате специальных услуг, который занимается похоронами, информацию комментировать также отказались.

Редакция Города55 готовит официальный запрос в ведомства.

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