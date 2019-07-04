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Posted 4 июля 2019, 10:35

Published 4 июля 2019, 10:35

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В центре Омска пьяный мужчина заставил скрипача сыграть «Мурку» и ограбил его

В центре Омска пьяный мужчина заставил скрипача сыграть «Мурку» и ограбил его

4 июля 2019, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В центре Омска нетрезвый гражданин обокрал 22-летнего скрипача во время того, как парень исполнял для мужчины «Мурку», рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Парень заявил в полицию о краже смартфона и рассказал, что на улице Масленникова сделал замечание агрессивному нетрезвому мужчине. Тому критика музыканта не понравилась, и мужчина решил отомстить.

Пьяный гражданин догнал 22-летнего парня, ударил в живот, и, увидев у того в руках скрипку, потребовал исполнить «Мурку». В то время, когда руки музыканта были заняты игрой, мужчина забрал у него телефон и скрылся.

Полицейские определили личность подозреваемого: им оказался 24-летний житель Октябрьского округа, который уже был судим за кражу и грабеж. Его оперативники задержали по месту жительства. Как оказалось, похищенных смартфон он сдал в ломбард за 3 тысячи рублей, которые уже успел потратить на алкоголь.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ему грозит наказание вплоть до четырех лет тюрьмы.

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