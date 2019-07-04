В центре Омска пьяный мужчина заставил скрипача сыграть «Мурку» и ограбил его

Полицейские определили личность подозреваемого: им оказался 24-летний житель Октябрьского округа, который уже был судим за кражу и грабеж. Его оперативники задержали по месту жительства. Как оказалось, похищенных смартфон он сдал в ломбард за 3 тысячи рублей, которые уже успел потратить на алкоголь.