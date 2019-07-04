В Омске сохранится жаркая и дождливая погода

В субботу, 6 июля, ночная температура составит 11-16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30 градусов жары, лишь по северу-западу Омской области будет прохладнее — не выше +20 градусов. Скорость ветра достигнет 11 м/с с порывами до 18 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.