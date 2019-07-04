В Омске сохранится жаркая и дождливая погода

Posted 4 июля 2019, 01:16
Published 4 июля 2019, 01:16
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Сегодня, 4 июля, дневная температура воздуха составит 20-25 градусов жары. Скорость юго-восточного ветра достигнет 7-12 м/с. В большинстве районов Омской области пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами.
В пятницу, 5 июля, ночью столбик термометра покажет 10-15 градусов тепла, днем - +22...+27 градусов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с с порывами до 16 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.
В субботу, 6 июля, ночная температура составит 11-16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30 градусов жары, лишь по северу-западу Омской области будет прохладнее — не выше +20 градусов. Скорость ветра достигнет 11 м/с с порывами до 18 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.