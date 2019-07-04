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Posted 4 июля 2019, 01:16

Published 4 июля 2019, 01:16

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске сохранится жаркая и дождливая погода

В Омске сохранится жаркая и дождливая погода

4 июля 2019, 01:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ближайшие три дня жителей Омской области ожидается жаркая и дождливая погода. Воздух будет прогреваться до +30 градусов, а дожди — сопровождаться грозами, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Сегодня, 4 июля, дневная температура воздуха составит 20-25 градусов жары. Скорость юго-восточного ветра достигнет 7-12 м/с. В большинстве районов Омской области пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами.

В пятницу, 5 июля, ночью столбик термометра покажет 10-15 градусов тепла, днем - +22...+27 градусов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с с порывами до 16 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.

В субботу, 6 июля, ночная температура составит 11-16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30 градусов жары, лишь по северу-западу Омской области будет прохладнее — не выше +20 градусов. Скорость ветра достигнет 11 м/с с порывами до 18 м/с. Местами пройдет дождь с грозой.

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