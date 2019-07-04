В Омске ради «Ночи музыки» почти на сутки перекроют Любинский проспект (16+)

Ограничения вводятся с 12 часов 13 июля до 6 часов 14 июля. Парковка на Любинском проспекте во время праздника также не будет работать: ее закроют уже в 10 часов утра в субботу до окончания мероприятия. В документе отмечается, что общественный транспорт также пойдет по другому пути.