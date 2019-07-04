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Posted 4 июля 2019, 08:18

Published 4 июля 2019, 08:18

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске ради «Ночи музыки» почти на сутки перекроют Любинский проспект (16+)

В Омске ради «Ночи музыки» почти на сутки перекроют Любинский проспект (16+)

4 июля 2019, 08:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На время проведения «Ночи музыки» в Омске на 18 часов будет перекрыта улица Ленина от площади Победы до улицы Партизанской. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Оксана Фадина.

Ограничения вводятся с 12 часов 13 июля до 6 часов 14 июля. Парковка на Любинском проспекте во время праздника также не будет работать: ее закроют уже в 10 часов утра в субботу до окончания мероприятия. В документе отмечается, что общественный транспорт также пойдет по другому пути.

Во время мероприятия на нескольких площадках, расположенных в разных местах Любинского проспекта, для омичей под открытым небом выступят музыкальные коллективы из Омска, Екатеринбурга, Новосибирска. Кроме этого организаторы обещают омичам аудиоспектакль «Хранители. Омск» от Омского драматического театра «Галерка».

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