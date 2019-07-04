В Омске экстренно эвакуировали здания трех судов

Posted 4 июля 2019, 04:37
Published 4 июля 2019, 04:37
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Вероятно, поступило сообщение о минирование, поскольку из здания Куйбышевского суда всех вывели на улицу. Люди стоят через дорогу, а сотрудники полиции никого не подпускают к строению и направляют пешеходов в обход. На место происшествия приехали кинологи и саперы.
Аналогичная ситуация произошла в Октябрьском и Ленинском районных судах. По неподтвержденной информации, на электронные адреса учреждений пришли письма о наличии в зданиях взрывных устройств. Пресс-служба УМВД РФ по Омской области пока не подтвердила эти данные.