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Posted 4 июля 2019, 04:37

Published 4 июля 2019, 04:37

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске экстренно эвакуировали здания трех судов

В Омске экстренно эвакуировали здания трех судов

4 июля 2019, 04:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 4 июля, в Омске произошла экстренная эвакуация зданий трех судов — Куйбышевского, Октябрьского и Ленинского, сообщает «Ом1» со ссылкой на собственные источники и социальные сети.

Вероятно, поступило сообщение о минирование, поскольку из здания Куйбышевского суда всех вывели на улицу. Люди стоят через дорогу, а сотрудники полиции никого не подпускают к строению и направляют пешеходов в обход. На место происшествия приехали кинологи и саперы.

Аналогичная ситуация произошла в Октябрьском и Ленинском районных судах. По неподтвержденной информации, на электронные адреса учреждений пришли письма о наличии в зданиях взрывных устройств. Пресс-служба УМВД РФ по Омской области пока не подтвердила эти данные.

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