В Омске экстренно эвакуировали здания трех судов

Вероятно, поступило сообщение о минирование, поскольку из здания Куйбышевского суда всех вывели на улицу. Люди стоят через дорогу, а сотрудники полиции никого не подпускают к строению и направляют пешеходов в обход. На место происшествия приехали кинологи и саперы.