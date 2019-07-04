Прокуратура нашла в Омской области 3.2 тыс нарушений в «мусорной» сфере

Мусорная реформа в Омской области началась 1 апреля. Региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» до сих пор не имеет лицензии, а накануне стало известно, что главного перевозчика регоператора — ЗАО «ЭКОС» - хотят лишить уже имеющейся лицензии на обращение с отходами. Горожане также возмутились завышенной стоимостью услуги. Несколько дней назад тариф снизили на пять рублей, исключив из него услугу по переработке, однако с запуском мусоросортировочного комплекса ее вновь включат в плату за обращение с ТКО. В ФАС России заявили, что тариф будет снижен почти вдвое.