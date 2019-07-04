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Posted 4 июля 2019, 10:13

Published 4 июля 2019, 10:13

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Прокуратура нашла в Омской области 3.2 тыс нарушений в «мусорной» сфере

Прокуратура нашла в Омской области 3.2 тыс нарушений в «мусорной» сфере

4 июля 2019, 10:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Омской области сообщила о результатах проверки в сфере обращения с отходами. Во время мероприятия было обнаружено более 3.2 тыс нарушений.

Главной выявленной проблемой стал недостаток контейнерных площадок. В нескольких муниципальных районах площадки для сбора и накопления ТКО либо отсутствуют, либо не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Кроме этого специалисты обнаружили ненадлежащее ведение реестра таких площадок.

Кроме этого, в регионе нет отвечающих необходимым требованиям площадок для обезвреживания отходов, их переработки, утилизации и размещения. В большей части районов мусор накапливают и размещают непосредственно на земле, что негативно сказывается на ее состоянии.

Как отметили в региональной прокуратуре, эти нарушения говорят о слабом муниципальном земельном контроле и отслеживания правил благоустройства и чистоты местности. Из-за этого на территории региона появляются стихийные свалки, в том числе на сельскохозяйственных землях. Регоператор, в свою очередь, не вывозит мусор вовремя, а большая часть населения области и вовсе лишена возможности получения услуги.

Нарушения, по заключению ведомства, происходят из-за недостаточного контроля со стороны органов, которые осуществляют контрольно-разрешительные функции в сфере обращения с мусором. В региональном Министерстве природы все еще не утвердили нормативы по обращению с ТКО, и в связи с этим министру природных ресурсов и экологии области Илье Лобову внесено представление.

«Всего в ходе проверки органами прокуратуры области выявлены свыше 3.2 тыс нарушений, внесены более 1 тыс представлений, в дисциплинарном порядке наказаны 160 лиц, на незаконные акты принесены 117 протестов, в суд направлены 80 исков», — пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Мусорная реформа в Омской области началась 1 апреля. Региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» до сих пор не имеет лицензии, а накануне стало известно, что главного перевозчика регоператора — ЗАО «ЭКОС» - хотят лишить уже имеющейся лицензии на обращение с отходами. Горожане также возмутились завышенной стоимостью услуги. Несколько дней назад тариф снизили на пять рублей, исключив из него услугу по переработке, однако с запуском мусоросортировочного комплекса ее вновь включат в плату за обращение с ТКО. В ФАС России заявили, что тариф будет снижен почти вдвое.

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