«Оправдательных приговоров не бывает». Почему за наркотики судят не тех и не так

При этом нередко встречаются заявления фигурантов о подброшенных наркотиках. Например, в одном из дел фигурирует человек, у которого наркотик нашли в чехле от телефона, выпавшем при задержании. Полицейские «аккуратно подняли» и вернули чехол в карман, там уже якобы находился сверток. Обвиняемый заявил, что до этого у него был конфликт с теми самыми сотрудниками, которые его задерживали. Однако ни ему, ни свидетелю, бывшему с мужчиной при задержании, суд не поверил. Омич, у которого уже был условный срок, получил 3.5 года колонии. Сложно судить, лгал обвиняемый или нет, однако вызывает вопросы, почему свидетелю защиты не поверили, а показания свидетелей-полицейских, ранее конфликтовавших с подсудимым, суд счел достоверными.