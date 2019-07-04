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Posted 4 июля 2019, 10:20

Published 4 июля 2019, 10:20

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омские депутаты проверят, зачем муниципальным похоронщикам 23 млн рублей

Омские депутаты проверят, зачем муниципальным похоронщикам 23 млн рублей

4 июля 2019, 10:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Депутаты Омского городского совета обеспокоились расходами муниципального учреждения «Комбинат специальных услуг». Поводом для этого стало обращение мэрии Омска, которая попросила выделить предприятию еще 23 млн рублей.

Обсуждение состоялось на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам и продолжилось на комитете по регламенту. Депутаты спустя несколько часов после заседания первого комитета все еще недоумевали, зачем КСУ 23 млн рублей.

«Может быть, стоит вообще разобраться, зачем „Комбинату“ такие деньги? Предлагаю внести в повестку на осеннюю сессию 2019 года вопрос о деятельности „КСУ“. Пускай нам предоставят отчет, мы вот на прошлом комитете слушали, хочется подробностей», — заявил единоросс Сергей Дроздов.

Предложение депутата было поддержано его коллегами. Народные избранники в ходе обсуждения повестки заседаний на осеннюю сессию решили разобраться, зачем «КСУ» понадобились 23 млн рублей, и рассмотреть его материальное положение в целом. Отчет предложили заслушать на заседании финансово-бюджетного комитета.

«Я, конечно, понимаю, что вопрос важный, но „Комбинат специальных услуг“ все же является муниципальным учреждением. Поэтому предлагаю заслушать доклад на возглавляемом мной комитете по вопросам муниципальной собственности», — предложил Олег Афанасьев.

После недолгого спора депутаты сошлись во мнении, что комитет Афансьева лучше подходит для обсуждения деятельности «КСУ». За этот вариант они и проголосовали.

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