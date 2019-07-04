Омские депутаты проверят, зачем муниципальным похоронщикам 23 млн рублей

«Может быть, стоит вообще разобраться, зачем „Комбинату“ такие деньги? Предлагаю внести в повестку на осеннюю сессию 2019 года вопрос о деятельности „КСУ“. Пускай нам предоставят отчет, мы вот на прошлом комитете слушали, хочется подробностей», — заявил единоросс Сергей Дроздов.