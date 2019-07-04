gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2019, 05:54

Published 4 июля 2019, 05:54

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омские депутаты назвали улицы с некачественным ремонтом дорог

Омские депутаты назвали улицы с некачественным ремонтом дорог

4 июля 2019, 05:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 3 июля, в Омске на заседании профильного комитета Горсовета директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров дал депутатам отчет о деятельности по обслуживанию и ремонту автомобильных дорог, а также о ликвидации нарушений, сообщает «СуперОмск».

В частности, Контрольно-счетная палата Омской области обнаружила отсутствие подтверждения сроков работ в документации по ремонту дорог в 2016-2017 годах. В итоге за 2016 год в бюджет пришлось вернуть 761 тыс рублей, в 2017 году — 430 тыс рублей. По состоянию на 20 июня в бюджет вернулись 146.2 тыс рублей.

Что касается некачественно выполненных работ, то депутат Дмитрий Петренко обратил внимание на развороченный тротуар, выкорчеванное и смятое ограждение, которое было установлено в прошлом году, на перекрестке улиц Масленникова и Жукова.

По данным Казимирова, забор повредил зашедший на ремонт участка подрядчик. Ему уже сделали замечание, и по завершении работ он должен восстановить поврежденную конструкцию за свой счет.

Замечания по ямочному ремонту городских дорог высказал председатель комитета Дмитрий Лицкевич:

«Нам был роздан график аварийно-восстановительных работ. Насколько он совпадает с фактом проведения? По графику стоит завершение ремонта на улице Волкова, но он некачественный. Тоже самое с Никифорова и Блюхера», - перечислил Лицкевич.

В ответ Владимир Казимиров пообещал проверить данную информацию, уточнив, что по итогам месяца департамент городского хозяйства и благоустройства проверяет выполненную работу, объемы и стоимость.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика