Омские депутаты назвали улицы с некачественным ремонтом дорог

Posted 4 июля 2019, 05:54
Published 4 июля 2019, 05:54
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
В частности, Контрольно-счетная палата Омской области обнаружила отсутствие подтверждения сроков работ в документации по ремонту дорог в 2016-2017 годах. В итоге за 2016 год в бюджет пришлось вернуть 761 тыс рублей, в 2017 году — 430 тыс рублей. По состоянию на 20 июня в бюджет вернулись 146.2 тыс рублей.
Что касается некачественно выполненных работ, то депутат Дмитрий Петренко обратил внимание на развороченный тротуар, выкорчеванное и смятое ограждение, которое было установлено в прошлом году, на перекрестке улиц Масленникова и Жукова.
По данным Казимирова, забор повредил зашедший на ремонт участка подрядчик. Ему уже сделали замечание, и по завершении работ он должен восстановить поврежденную конструкцию за свой счет.
Замечания по ямочному ремонту городских дорог высказал председатель комитета Дмитрий Лицкевич:
«Нам был роздан график аварийно-восстановительных работ. Насколько он совпадает с фактом проведения? По графику стоит завершение ремонта на улице Волкова, но он некачественный. Тоже самое с Никифорова и Блюхера», - перечислил Лицкевич.
В ответ Владимир Казимиров пообещал проверить данную информацию, уточнив, что по итогам месяца департамент городского хозяйства и благоустройства проверяет выполненную работу, объемы и стоимость.