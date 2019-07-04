Омские депутаты назвали улицы с некачественным ремонтом дорог

В частности, Контрольно-счетная палата Омской области обнаружила отсутствие подтверждения сроков работ в документации по ремонту дорог в 2016-2017 годах. В итоге за 2016 год в бюджет пришлось вернуть 761 тыс рублей, в 2017 году — 430 тыс рублей. По состоянию на 20 июня в бюджет вернулись 146.2 тыс рублей.