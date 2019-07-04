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Posted 4 июля 2019, 09:26

Published 4 июля 2019, 09:26

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омичи предпочитают родному городу страны СНГ — Омскстат

Омичи предпочитают родному городу страны СНГ — Омскстат

4 июля 2019, 09:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Статистики подсчитали, куда омичи мигрируют охотнее всего. Оказалось, что каждый восьмой покинувший родной город, переехал в другую страну.

Согласно информации Омскстата, в 2018 году Омскую область покинули 66 707 человек. На переезд в пределах страны решились 58 360 человек, а 8 347 некогда жителей региона покинули Россию.

По данным статистиков, чаще всего новым местом жительства омичи выбирают страны СНГ. Охотнее всего они переезжают в Республику Казахстан: сюда в прошлом году уехали 5 411 человек. Второй по популярности стала Украина, куда переехали 962 омича. Немногим больше 200 омичей переехало в Узбекистан, Кыргызстан и Армению. В каждую из остальных стан СНГ перебрались менее 150 человек.

Переехать в страны дальнего зарубежья в прошлом году решились 866 человек. Почти половина из них уехали в Германию — 403 омича. В Китай уехал 161 человек, во Вьетнам — 26, В Грузию и Турцию переехали по 16 человек, а США привлекли 12 жителей региона. Остальные перебрались в Латвию, Грецию, Израиль и другие страны.

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