Омичи предпочитают родному городу страны СНГ — Омскстат

Posted 4 июля 2019, 09:26
Published 4 июля 2019, 09:26
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Согласно информации Омскстата, в 2018 году Омскую область покинули 66 707 человек. На переезд в пределах страны решились 58 360 человек, а 8 347 некогда жителей региона покинули Россию.
По данным статистиков, чаще всего новым местом жительства омичи выбирают страны СНГ. Охотнее всего они переезжают в Республику Казахстан: сюда в прошлом году уехали 5 411 человек. Второй по популярности стала Украина, куда переехали 962 омича. Немногим больше 200 омичей переехало в Узбекистан, Кыргызстан и Армению. В каждую из остальных стан СНГ перебрались менее 150 человек.
Переехать в страны дальнего зарубежья в прошлом году решились 866 человек. Почти половина из них уехали в Германию — 403 омича. В Китай уехал 161 человек, во Вьетнам — 26, В Грузию и Турцию переехали по 16 человек, а США привлекли 12 жителей региона. Остальные перебрались в Латвию, Грецию, Израиль и другие страны.