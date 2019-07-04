Омичи предпочитают родному городу страны СНГ — Омскстат

По данным статистиков, чаще всего новым местом жительства омичи выбирают страны СНГ. Охотнее всего они переезжают в Республику Казахстан: сюда в прошлом году уехали 5 411 человек. Второй по популярности стала Украина, куда переехали 962 омича. Немногим больше 200 омичей переехало в Узбекистан, Кыргызстан и Армению. В каждую из остальных стан СНГ перебрались менее 150 человек.