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Posted 3 июля 2019, 01:26

Published 3 июля 2019, 01:26

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске выполнили ямочный ремонт уже половины дорог от запланированного объема

В Омске выполнили ямочный ремонт уже половины дорог от запланированного объема

3 июля 2019, 01:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске активно ведется локальный ремонт сильно изношенных участков дорог. На сегодняшний день в городе залатали дыры на более 55% от намеченного муниципальным заданием объема, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

Таким образом ямочный ремонт проведен уже на 202 дорогах Омска. При этом отмечено, что обновление изношенных участков магистралей ведется не только локально, но и по всей ширине проезжей части в тех местах, где это особо необходимо.

Дорожные рабочие уже уложили более 160 тыс квадратных метров асфальта из запланированных 250 тыс квадратных метров покрытия. Под локальный ремонт попали не только центральные магистрали общегородского значения, но и второстепенные дороги третьей и четвертой категорий.

Стоит отметить, что на некоторых дорогах, учитывая большой срок их эксплуатации, летом могут появиться новые выбоины и разрушения. В этом случае дорожные рабочие зайдут на объекты повторно для проведения аварийно-восстановительного ремонта.

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