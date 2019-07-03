В Омске умер бывший директор МП «Электрический транспорт» Владимир Швец

Posted 3 июля 2019, 11:18
Published 3 июля 2019, 11:18
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Швец скончался сегодня, 3 июля, в возрасте 62 лет. Информацию об этом Городу55 подтвердили в департаменте транспорта мэрии Омска.
В 1979 году он окончил СибАДИ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а после выпуска работал главным инженером в ПАТП в селе Одесское.
Перед тем, как стать директором МП «Электрический транспорт», Швец в течение 20 лет руководил многими транспортными предприятиями города. В 1996 году был награжден нагрудным знаком «Почетный автотранспортник».
Несколько лет перед смертью Владимир Швец занимался бизнесом в сфере грузового автотранспорта.