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Posted 3 июля 2019, 11:18

Published 3 июля 2019, 11:18

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске умер бывший директор МП «Электрический транспорт» Владимир Швец

В Омске умер бывший директор МП «Электрический транспорт» Владимир Швец

3 июля 2019, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Стало известно о смерти экс-директора «Электрического транспорта» Владимира Швеца.

Швец скончался сегодня, 3 июля, в возрасте 62 лет. Информацию об этом Городу55 подтвердили в департаменте транспорта мэрии Омска.

В 1979 году он окончил СибАДИ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а после выпуска работал главным инженером в ПАТП в селе Одесское.

Перед тем, как стать директором МП «Электрический транспорт», Швец в течение 20 лет руководил многими транспортными предприятиями города. В 1996 году был награжден нагрудным знаком «Почетный автотранспортник».

Несколько лет перед смертью Владимир Швец занимался бизнесом в сфере грузового автотранспорта.

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