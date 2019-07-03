В Омске осудят таксиста-наркомана

Posted 3 июля 2019, 04:17
Published 3 июля 2019, 04:17
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Омич уже дважды был судим за незаконное хранение наркотиков и после освобождения из колонии в марте 2019 года, устроившись водителем такси, вновь вернулся на преступный путь.
В конце мая мужчину задержали с поличным, когда он сразу после высадки пассажиров у дома по улице Жуковского, прошел за гаражи и купил сверток с наркотиками растительного происхождения, а затем вернулся в автомобиль, намереваясь продолжить работу.