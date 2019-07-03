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Posted 3 июля 2019, 04:17

Published 3 июля 2019, 04:17

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске осудят таксиста-наркомана

В Омске осудят таксиста-наркомана

3 июля 2019, 04:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего водителя такси, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Омич уже дважды был судим за незаконное хранение наркотиков и после освобождения из колонии в марте 2019 года, устроившись водителем такси, вновь вернулся на преступный путь.

В конце мая мужчину задержали с поличным, когда он сразу после высадки пассажиров у дома по улице Жуковского, прошел за гаражи и купил сверток с наркотиками растительного происхождения, а затем вернулся в автомобиль, намереваясь продолжить работу.

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