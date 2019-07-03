В Омске бизнесмен и его сообщник пойдут под суд за обналичивание 11 млн маткапитала

Сообщники вводили женщин в заблуждение, обещая помочь, а те оформляли на мошенников доверенности. Затем фигуранты уголовного дела оформляли на женщин целевые займы, равные маткапиталу, а позже приобретали на имя омичек участки земли в селах региона. Стоимость таких участков составляла от 1 до 5 тыс рублей, однако на поддельных бумагах их покупали за материнский капитал.