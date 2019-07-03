В Омске бизнесмен и его сообщник пойдут под суд за обналичивание 11 млн маткапитала

Posted 3 июля 2019, 12:48
Published 3 июля 2019, 12:48
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
По информации омской полиции, владелец некой организации, которая предоставляла потребительские кредиты, в сговоре с 31-летним местным жителем искал женщин, владеющих материнским капиталом, которые оказались в трудной ситуации.
Сообщники вводили женщин в заблуждение, обещая помочь, а те оформляли на мошенников доверенности. Затем фигуранты уголовного дела оформляли на женщин целевые займы, равные маткапиталу, а позже приобретали на имя омичек участки земли в селах региона. Стоимость таких участков составляла от 1 до 5 тыс рублей, однако на поддельных бумагах их покупали за материнский капитал.
По такой схеме на счет фирмы поступило более 11 млн рублей, а женщины, обратившиеся к мошенникам за помощью, получали те самые земельные участки.
«Один из обвиняемых на время следствия заключен под стражу, ему вменено совершение 17 эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Его сообщник обвиняется в совершении 15 эпизодов. До вынесения приговора он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила Ирина Волк.
Дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.