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Posted 3 июля 2019, 12:48

Published 3 июля 2019, 12:48

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске бизнесмен и его сообщник пойдут под суд за обналичивание 11 млн маткапитала

В Омске бизнесмен и его сообщник пойдут под суд за обналичивание 11 млн маткапитала

3 июля 2019, 12:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об окончании предварительного расследования дела о мошенничестве, связанного с материнским капиталом.

По информации омской полиции, владелец некой организации, которая предоставляла потребительские кредиты, в сговоре с 31-летним местным жителем искал женщин, владеющих материнским капиталом, которые оказались в трудной ситуации.

Сообщники вводили женщин в заблуждение, обещая помочь, а те оформляли на мошенников доверенности. Затем фигуранты уголовного дела оформляли на женщин целевые займы, равные маткапиталу, а позже приобретали на имя омичек участки земли в селах региона. Стоимость таких участков составляла от 1 до 5 тыс рублей, однако на поддельных бумагах их покупали за материнский капитал.

По такой схеме на счет фирмы поступило более 11 млн рублей, а женщины, обратившиеся к мошенникам за помощью, получали те самые земельные участки.

«Один из обвиняемых на время следствия заключен под стражу, ему вменено совершение 17 эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Его сообщник обвиняется в совершении 15 эпизодов. До вынесения приговора он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила Ирина Волк.

Дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.

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