Структурой по закупкам омского здравоохранения будет руководить Михаил Бойко

Информации о том, кем является Бойко, почти ничего не известно, однако есть данные о том, что человек с таким же именем возглавлял отдел организационно-аналитического отдела управления губернатора области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Он же значился одним из претендентов на должность советника отдела правовой работы управления правовой работы, государственной службы и кадров ГУКС региона.