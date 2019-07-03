Структурой по закупкам омского здравоохранения будет руководить Михаил Бойко

Posted 3 июля 2019, 10:25
Published 3 июля 2019, 10:25
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Бойко занял место Ольги Бацевой, которая также значилась начальником Главного управления контрактной системы Омской области.
Информации о том, кем является Бойко, почти ничего не известно, однако есть данные о том, что человек с таким же именем возглавлял отдел организационно-аналитического отдела управления губернатора области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Он же значился одним из претендентов на должность советника отдела правовой работы управления правовой работы, государственной службы и кадров ГУКС региона.
Отметим, в мае текущего года на базе БУ «Центр обслуживания учреждений в сфере здравоохранения» решили создать отдельную структуру, которая также будет заниматься проведением госконтрактов — «Дирекцию по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области». Функции учредителя нового казенного учреждения с 1 июня перешли от Минздрава к Главному управлению контрактной системы Омской области.