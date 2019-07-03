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Posted 3 июля 2019, 10:25

Published 3 июля 2019, 10:25

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Структурой по закупкам омского здравоохранения будет руководить Михаил Бойко

Структурой по закупкам омского здравоохранения будет руководить Михаил Бойко

3 июля 2019, 10:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новым директором бюджетного учреждения «Центр закупок в сфере здравоохранения» стал Михаил Бойко.

Бойко занял место Ольги Бацевой, которая также значилась начальником Главного управления контрактной системы Омской области.

Информации о том, кем является Бойко, почти ничего не известно, однако есть данные о том, что человек с таким же именем возглавлял отдел организационно-аналитического отдела управления губернатора области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Он же значился одним из претендентов на должность советника отдела правовой работы управления правовой работы, государственной службы и кадров ГУКС региона.

Отметим, в мае текущего года на базе БУ «Центр обслуживания учреждений в сфере здравоохранения» решили создать отдельную структуру, которая также будет заниматься проведением госконтрактов — «Дирекцию по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области». Функции учредителя нового казенного учреждения с 1 июня перешли от Минздрава к Главному управлению контрактной системы Омской области.

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