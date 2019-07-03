Синоптик: июль в Омске будет жарким и сухим, но возможны похолодания

Синоптик обещает, что июль будет теплым и сухим, что обычно для нашей местности. Однако наверняка специалисты не могут точно предсказать, какой будет погода на протяжении всего месяца. Перед началом лета синоптики заявляли, что июнь будет жарким, а осадки не будут такими обильными, однако температура воздуха в этом месяце оказалась ниже нормы на 2-3 градуса.