Синоптик: июль в Омске будет жарким и сухим, но возможны похолодания

Posted 3 июля 2019, 08:22
Published 3 июля 2019, 08:22
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Синоптик обещает, что июль будет теплым и сухим, что обычно для нашей местности. Однако наверняка специалисты не могут точно предсказать, какой будет погода на протяжении всего месяца. Перед началом лета синоптики заявляли, что июнь будет жарким, а осадки не будут такими обильными, однако температура воздуха в этом месяце оказалась ниже нормы на 2-3 градуса.
«В июле ожидается, что ночная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, при потеплении до +17–22 градусов, дневная от +19–24 градусов, в отдельные дни до +28–33 градусов. Но возможны и похолодания. Осадков будет меньше нормы, на юге — норма», — приводит слова специалиста издание. При этом синоптик подчеркнула, что прогноз предварительный.
На данный момент температура воды в Иртыше достигла почти 20 градусов тепла. В середине лета, по прогнозу синоптиков, она окончательно станет комфортной для купания с температурой +24 градуса. Но, несмотря на теплую воду, в реке специалисты не рекомендуют купаться из-за грязи и опасных заболеваний.
До конца недели синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают небольшие дожди, при этом температура воздуха в дневные часы не поднимется выше +26 градусов. Кроме этого, в некоторый районах может быть сильный ветер с порывами до 16 м/с.