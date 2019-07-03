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Posted 3 июля 2019, 08:22

Published 3 июля 2019, 08:22

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Синоптик: июль в Омске будет жарким и сухим, но возможны похолодания

Синоптик: июль в Омске будет жарким и сухим, но возможны похолодания

3 июля 2019, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В июле 2019 года в Омске должна быть теплая, временами жаркая погода — с таким прогнозом выступила начальник Омского гидрометцентра Людмила Литовкина, сообщает «ОмскИнформ».

Синоптик обещает, что июль будет теплым и сухим, что обычно для нашей местности. Однако наверняка специалисты не могут точно предсказать, какой будет погода на протяжении всего месяца. Перед началом лета синоптики заявляли, что июнь будет жарким, а осадки не будут такими обильными, однако температура воздуха в этом месяце оказалась ниже нормы на 2-3 градуса.

«В июле ожидается, что ночная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, при потеплении до +17–22 градусов, дневная от +19–24 градусов, в отдельные дни до +28–33 градусов. Но возможны и похолодания. Осадков будет меньше нормы, на юге — норма», — приводит слова специалиста издание. При этом синоптик подчеркнула, что прогноз предварительный.

На данный момент температура воды в Иртыше достигла почти 20 градусов тепла. В середине лета, по прогнозу синоптиков, она окончательно станет комфортной для купания с температурой +24 градуса. Но, несмотря на теплую воду, в реке специалисты не рекомендуют купаться из-за грязи и опасных заболеваний.

До конца недели синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают небольшие дожди, при этом температура воздуха в дневные часы не поднимется выше +26 градусов. Кроме этого, в некоторый районах может быть сильный ветер с порывами до 16 м/с.

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