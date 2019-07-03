Перевозчика омского мусорного регоператора «Экос» через суд лишают лицензии

Обновлено. Позднее последовал официальный комментарий пресс-службы «Магнита». Компания назвала «Экос» основным партнером регионального оператора по транспортированию отходов и заверила, что иск РПН не является основанием прекращения деятельности. «У ЗАО „Экос“ есть действующая лицензия от 11.06.2019 года. Более того, анализ поданного заявления позволяет сделать вывод об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований», — заявили в «Магните».