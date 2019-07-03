Перевозчика омского мусорного регоператора «Экос» через суд лишают лицензии

Posted 3 июля 2019, 14:47
Published 3 июля 2019, 14:47
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
В арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о лишении ЗАО «Экос» лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV класса опасности, сообщает телеграм-канал «Зеленый змий». Заявителем выступило управление Росприроднадзора по Уральском федеральному округу. Рассмотрение дела назначено на 26 июля. Информация подтверждается картотекой суда.
«Возможно, претензии уральского Росприроднадзора — первый шаг по наведению порядка относительно фирмы, которая давно вызывает острое недовольство „зеленых“ и силовиков», — отмечают авторы канала.
Как ранее сообщал Город55, «Экос» является главным перевозчиком омского мусорного оператора «Магнит». Компания выиграла конкурс на перевозку омского мусора на 5.7 млрд рублей, став его единственным участником.
Проблемы с лицензией возникли не только у «Экоса», но и у самого «Магнита». Сейчас регоператор работает без необходимых документов. Из-за этого губернатор Омской области Александр Бурков пригрозил «Магниту» разрывом контракта.
Представители «Магнита» объясняют неполучение лицензии «технической ошибкой». 1 июля новым исполнительным директором регоператора стал руководитель «Экоса» Александр Чернов.
Обновлено. Позднее последовал официальный комментарий пресс-службы «Магнита». Компания назвала «Экос» основным партнером регионального оператора по транспортированию отходов и заверила, что иск РПН не является основанием прекращения деятельности. «У ЗАО „Экос“ есть действующая лицензия от 11.06.2019 года. Более того, анализ поданного заявления позволяет сделать вывод об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований», — заявили в «Магните».
При этом, судя по картотеке арбитражных дел в РФ, ранее вопрос с лицензиями «Экоса» решался без привлечения суда. На этот раз РПН увидел необходимость искового заявления.