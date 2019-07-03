Осенью Омск с Ростовом свяжет прямой авиарейс

Планируется, что данный маршрут будет работать с 26 октября текущего года по 26 марта 2020 года. Из Омска рейс А4-248 будет вылетать в 07:15. Посадка пассажиров в аэропорту Платов Ростова-на-Дону будет производиться в 08:00 местного времени.