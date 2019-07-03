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Posted 3 июля 2019, 05:42

Published 3 июля 2019, 05:42

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Осенью Омск с Ростовом свяжет прямой авиарейс

Осенью Омск с Ростовом свяжет прямой авиарейс

3 июля 2019, 05:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Осенью 2019 года стартует полетная программа Омск-Ростов с еженедельными утренними вылетами по четвергам и воскресеньям, сообщает «Панорама».

Планируется, что данный маршрут будет работать с 26 октября текущего года по 26 марта 2020 года. Из Омска рейс А4-248 будет вылетать в 07:15. Посадка пассажиров в аэропорту Платов Ростова-на-Дону будет производиться в 08:00 местного времени.

В обратный рейс самолет будет отправляться из Ростова по средам и субботам в 23:00 с прибытием в Омский аэропорт имени Карбышева в 05:40 местного времени.

Напомним, Омский аэропорт расширит маршрутную карту за счет появления новых направлений. Так, планируется, что Омск и Горно-Алтайск свяжет прямой авиарейс. Уже летают самолеты из Омска до Красноярска, Екатеринбурга и Казани.

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