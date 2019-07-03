На трассе под Омском водитель ВАЗа сбил десятилетнего велосипедиста

Posted 3 июля 2019, 02:35
Published 3 июля 2019, 02:35
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Инцидент случился в половине пятого вечера в районе 152 километра автодороги Омск-Русская Поляна, когда водитель автомобиля ВАЗ-2109, мужчина 1999 года рождения, сбил выехавшего на проезжую часть ребенка.
Десятилетний мальчик получил травмы. Врачи бригады скорой медицинской помощи госпитализировали юного велосипедиста в больницу. Инспекторы проверили водителя автомобиля на наличие признаков опьянения — экспертиза не выявила следов алкоголя.
Окончательные обстоятельства и причины ДТП госавтоинспекторы установят в ходе проверки.