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Posted 3 июля 2019, 02:35

Published 3 июля 2019, 02:35

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

На трассе под Омском водитель ВАЗа сбил десятилетнего велосипедиста

На трассе под Омском водитель ВАЗа сбил десятилетнего велосипедиста

3 июля 2019, 02:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В понедельник, 1 июля, в Русско-Полянском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал десятилетний велосипедист, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Инцидент случился в половине пятого вечера в районе 152 километра автодороги Омск-Русская Поляна, когда водитель автомобиля ВАЗ-2109, мужчина 1999 года рождения, сбил выехавшего на проезжую часть ребенка.

Десятилетний мальчик получил травмы. Врачи бригады скорой медицинской помощи госпитализировали юного велосипедиста в больницу. Инспекторы проверили водителя автомобиля на наличие признаков опьянения — экспертиза не выявила следов алкоголя.

Окончательные обстоятельства и причины ДТП госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

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