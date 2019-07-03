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Posted 3 июля 2019, 09:52

Published 3 июля 2019, 09:52

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

На проект рекультивации четырех омских свалок выделили 36 млн рублей

На проект рекультивации четырех омских свалок выделили 36 млн рублей

3 июля 2019, 09:52
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Правительство Омской области выделяет 35.8 млн рублей на разработку проектов рекультивации омских свалок. Такое решение принято на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Всего в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в омской области планируется рекультивировать семь свалок — четыре в городе Омске, по одной в Тарском, Исилькульском и Тюкалинском районах.

Деньги выделяются на разработку проектной документации двух свалок в Омске, на территориях Центрального и Советского административных кругов, а также свалок в Исилькульском и Тюкалинском районах. Еще на двух свалках в Омске проектно-сметные работы будут осуществляться за счет внебюджетных источников. Свалка в Таре требует дополнительных изыскательских работ, поскольку она уже закрыта грунтом и, возможно, не несет экологического вреда.

«Общая сумма порядка 36 млн рублей. Эти деньги пойдут только на разработку проектно-сметной документации. Основные денежные средства, на рекультивацию, а это больше 1 млрд рублей, у нас заложены в 2021 году. И это тоже не окончательная сумма. Все семь свалок будут рекультивированы до 2024 года, и для этого потребуются еще дополнительные денежные средства», — сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

В 2019 году Омску выделят на проектные работы 695.2 тыс рублей, Исилькульскому району — 2.2 млн рублей, Тюкалинскому району — 375.3 тыс рублей. В 2020 году — 21.4 млн рублей, 5.2 млн рублей и 5.9 млн рублей соответственно.

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