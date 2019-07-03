На проект рекультивации четырех омских свалок выделили 36 млн рублей

«Общая сумма порядка 36 млн рублей. Эти деньги пойдут только на разработку проектно-сметной документации. Основные денежные средства, на рекультивацию, а это больше 1 млрд рублей, у нас заложены в 2021 году. И это тоже не окончательная сумма. Все семь свалок будут рекультивированы до 2024 года, и для этого потребуются еще дополнительные денежные средства», — сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.