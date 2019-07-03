КСП: «Омское лекарство» произвольно определяет арендную плату за землю

Posted 3 июля 2019, 07:26
Published 3 июля 2019, 07:26
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
По словам аудитора КСП Людмилы Шевченко, в отличие от прошлой проверки, проведенной в 2013 году, сегодняшние финансовые показатели АО диаметрально изменились в лучшую сторону.
«Если раньше чистые активы были меньше размера уставного капитала. Дивиденды не платились. Закупочные цены для аптек были выше, чем розничные цены в аптеках. Были сомнительные операции по приобретению банковских гарантий. Сегодня предприятие работает устойчиво, ситуация изменилась кардинально», — сказала аудитор.
По ее данным, в 2018 году выручка АО составила 1.8 млрд рублей, а в доход бюджета было перечислено 70% чистой прибыли в размере 7.6 млн рублей. Тем не менее проверяющие отметили и ряд недоработок.
«В обществе в 2018 году отсутствовал единый подход к определению размера арендной платы при предоставлении земельных участков в аренду. Размер арендной платы обществом определялся произвольно, без предварительной оценки. Кроме того, обществом несвоевременно принимаются меры по расторжению договоров аренды недвижимого имущества, что в результате привело к увеличению просроченной дебиторской задолженности. По итогам контрольного мероприятия КСП направила представление объекту контроля», — отметила Шевченко.
Добавим, АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» создано правительством Омской области в 2008 году на базе госпредприятия «Омское лекарство». 100% акций общества принадлежат региональному правительству. Общество имеет 26 обособленных структурных подразделений в городе Омске и 32 филиала в районах области.