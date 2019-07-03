КСП: «Омское лекарство» произвольно определяет арендную плату за землю

«В обществе в 2018 году отсутствовал единый подход к определению размера арендной платы при предоставлении земельных участков в аренду. Размер арендной платы обществом определялся произвольно, без предварительной оценки. Кроме того, обществом несвоевременно принимаются меры по расторжению договоров аренды недвижимого имущества, что в результате привело к увеличению просроченной дебиторской задолженности. По итогам контрольного мероприятия КСП направила представление объекту контроля», — отметила Шевченко.