gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2019, 07:26

Published 3 июля 2019, 07:26

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

КСП: «Омское лекарство» произвольно определяет арендную плату за землю

КСП: «Омское лекарство» произвольно определяет арендную плату за землю

3 июля 2019, 07:26
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Контрольно-счетная палата Омской области провела проверку открытого акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство». Результаты проверки озвучены сегодня на заседании комитета по собственности Законодательного собрания.

По словам аудитора КСП Людмилы Шевченко, в отличие от прошлой проверки, проведенной в 2013 году, сегодняшние финансовые показатели АО диаметрально изменились в лучшую сторону.

«Если раньше чистые активы были меньше размера уставного капитала. Дивиденды не платились. Закупочные цены для аптек были выше, чем розничные цены в аптеках. Были сомнительные операции по приобретению банковских гарантий. Сегодня предприятие работает устойчиво, ситуация изменилась кардинально», — сказала аудитор.

По ее данным, в 2018 году выручка АО составила 1.8 млрд рублей, а в доход бюджета было перечислено 70% чистой прибыли в размере 7.6 млн рублей. Тем не менее проверяющие отметили и ряд недоработок.

«В обществе в 2018 году отсутствовал единый подход к определению размера арендной платы при предоставлении земельных участков в аренду. Размер арендной платы обществом определялся произвольно, без предварительной оценки. Кроме того, обществом несвоевременно принимаются меры по расторжению договоров аренды недвижимого имущества, что в результате привело к увеличению просроченной дебиторской задолженности. По итогам контрольного мероприятия КСП направила представление объекту контроля», — отметила Шевченко.

Добавим, АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» создано правительством Омской области в 2008 году на базе госпредприятия «Омское лекарство». 100% акций общества принадлежат региональному правительству. Общество имеет 26 обособленных структурных подразделений в городе Омске и 32 филиала в районах области.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика