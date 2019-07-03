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Posted 3 июля 2019, 08:42

Published 3 июля 2019, 08:42

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Хоккейные площадки в Омске начали готовить к зиме в июле

Хоккейные площадки в Омске начали готовить к зиме в июле

3 июля 2019, 08:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска рассказали, как проводится подготовка к хоккейному сезону 2019/2020 годов.

В ведомстве заверили, что перед началом нового хоккейного сезона городские площадки будут отремонтированы, а также появится новое оборудование для содержания и обслуживания сооружений и экипировки дворовых команд.

В списке объектов, которые отремонтируют в этом году, числятся 25 хоккейных площадок. Всего к зиме подготовят 95 площадок для спортсменов и 12 катков для горожан на территории муниципальных учреждений.

Кроме этого в планах у ведомства приобрести для дворовых команд 40 комплектов экипировки. По данным администрации Омска, в 2018-2019 годах за дворовые команды выступали более 600 юных хоккеистов.

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