Хоккейные площадки в Омске начали готовить к зиме в июле

Posted 3 июля 2019, 08:42
Published 3 июля 2019, 08:42
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
В ведомстве заверили, что перед началом нового хоккейного сезона городские площадки будут отремонтированы, а также появится новое оборудование для содержания и обслуживания сооружений и экипировки дворовых команд.
В списке объектов, которые отремонтируют в этом году, числятся 25 хоккейных площадок. Всего к зиме подготовят 95 площадок для спортсменов и 12 катков для горожан на территории муниципальных учреждений.
Кроме этого в планах у ведомства приобрести для дворовых команд 40 комплектов экипировки. По данным администрации Омска, в 2018-2019 годах за дворовые команды выступали более 600 юных хоккеистов.