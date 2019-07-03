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Posted 3 июля 2019, 02:50

Published 3 июля 2019, 02:50

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Двое иностранцев семь месяцев проведут в колонии за незаконное пересечение границы

Двое иностранцев семь месяцев проведут в колонии за незаконное пересечение границы

3 июля 2019, 02:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор в отношении двоих иностранцев, 31-летнего гражданина Республики Армения и 29-летнего — Республики Узбекистан. Оба признаны виновными в незаконном пересечении граница России по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Инцидент произошел вначале 2019 года. Мужчины познакомились друг с другом во время пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан в связи с ожиданием депортации. Уже тогда они договорились вернуться на территорию Омской области, преодолев границу вдали от пункта пропуска.

В феврале, в тот же день, как были выдворены за пределы Российской Федерации на территорию Казахстана, сообщники пешком добрались до границы и перелезли забор с колючей проволокой в одном километре от автомобильного пункта пропуска «Исилькуль». Тут же их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Омской области.

Признавшим свою вину иностранцам судья назначил 7 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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