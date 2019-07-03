Двое иностранцев семь месяцев проведут в колонии за незаконное пересечение границы

В феврале, в тот же день, как были выдворены за пределы Российской Федерации на территорию Казахстана, сообщники пешком добрались до границы и перелезли забор с колючей проволокой в одном километре от автомобильного пункта пропуска «Исилькуль». Тут же их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Омской области.