Двое иностранцев семь месяцев проведут в колонии за незаконное пересечение границы

Posted 3 июля 2019, 02:50
Published 3 июля 2019, 02:50
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Инцидент произошел вначале 2019 года. Мужчины познакомились друг с другом во время пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан в связи с ожиданием депортации. Уже тогда они договорились вернуться на территорию Омской области, преодолев границу вдали от пункта пропуска.
В феврале, в тот же день, как были выдворены за пределы Российской Федерации на территорию Казахстана, сообщники пешком добрались до границы и перелезли забор с колючей проволокой в одном километре от автомобильного пункта пропуска «Исилькуль». Тут же их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Омской области.
Признавшим свою вину иностранцам судья назначил 7 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.