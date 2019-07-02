В Омской области ребенок-инвалид уже больше двух лет ждет благоустроенное жилье

Posted 2 июля 2019, 04:13
Published 2 июля 2019, 04:13
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Семья ребенка состоит на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях с мая 2017 года. При этом она имеет право на внеочередное предоставление благоустроенной квартиры с дополнительной площадью ввиду состояния здоровья одного из членов семьи.
Чтобы ускорить затянувшийся процесс и восстановить права ребенка-инвалида, прокуратура Крутинского района Омской области обратилась в суд с требованием обязать местную администрацию предоставить необходимое жилье.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.