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Posted 2 июля 2019, 04:13

Published 2 июля 2019, 04:13

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омской области ребенок-инвалид уже больше двух лет ждет благоустроенное жилье

В Омской области ребенок-инвалид уже больше двух лет ждет благоустроенное жилье

2 июля 2019, 04:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрация Крутинского муниципального района Омской области на протяжении более чем двух лет затягивает процесс предоставления жилья по договору социального найма ребенку-инвалиду с тяжелым хроническим заболеванием, сообщили в прокуратуре Омской области.

Семья ребенка состоит на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях с мая 2017 года. При этом она имеет право на внеочередное предоставление благоустроенной квартиры с дополнительной площадью ввиду состояния здоровья одного из членов семьи.

Чтобы ускорить затянувшийся процесс и восстановить права ребенка-инвалида, прокуратура Крутинского района Омской области обратилась в суд с требованием обязать местную администрацию предоставить необходимое жилье.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

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