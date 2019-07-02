В Омске снизили тариф на мусор и произведут перерасчет за предыдущие месяцы

Posted 2 июля 2019, 07:44
Published 2 июля 2019, 07:44
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Снижение тарифа для населения Омской области произошло за счет исключения из него расходов на обработку мусора. Уже в июле омичи получат квитанции со скорректированным размером платежа. Кроме того, за предыдущие месяцы произведут перерасчет.
Данная опция будет действовать до момента запуска мусоросортировочного завода. Потом тариф поднимут до прежнего уровня. А пока жители Омска будут платить 122.63 рубля за человека в месяц, жители частного сектора — 128.37 рубля. Жители муниципальных районов области, прописанные в благоустроенных домах, будут платить 127.46 рубля за человека, а в неблагоустроенных домах — 111.99 рубля.
Напомним, региональному мусорному оператору «Магнит» отказали в выдаче лицензии на работу мусоросортировочного завода из-за проблем с документами. Сама компания назвала отказ досадной технической ошибкой и формальностью, которая лишь на короткое время отсрочит запуск завода. Остается гадать, насколько затянется «формальность», если было принято решение снизить тариф на мусор и пересчитать оплату за прошлые месяцы.