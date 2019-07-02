В Омске снизили тариф на мусор и произведут перерасчет за предыдущие месяцы

Данная опция будет действовать до момента запуска мусоросортировочного завода. Потом тариф поднимут до прежнего уровня. А пока жители Омска будут платить 122.63 рубля за человека в месяц, жители частного сектора — 128.37 рубля. Жители муниципальных районов области, прописанные в благоустроенных домах, будут платить 127.46 рубля за человека, а в неблагоустроенных домах — 111.99 рубля.