Стало известно, зачем силовики пришли в «Омскэлектро»

Posted 2 июля 2019, 05:38
Published 2 июля 2019, 05:38
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Утром 2 июля телеграм-канал «ОмскЦентрСилы» сообщил, что в офисе «Омскэлектро» работают силовики. Со ссылкой на инсайдерскую информацию говорилось, что происходит выемка документов.
Городу55 в пресс-службе муниципального акционерного общества факт выемки бумаг подтвердили. Однако подчеркнули, что правоохранительные органы интересуют события 2014 года, не касающиеся текущей деятельности «Омскэлектро».
«В „Омскэлектро“ действительно запросили документацию. Это вполне обычная процедура. Все документы пятилетней давности, с текущей деятельностью предприятия это никак не связано», — говорится в официальном заявлении предприятия.
Напомним, что «Омскэлектро» является последним крупным городским активом. В недавнем интервью Городу55 генеральный директор акционерного общества Андрей Жуковский заявил, что «Омскэлектро» полностью погасило долги перед МРСК Сибири («Россети Сибирь») и намерено запустить масштабную программу модернизации.
Обновлено: в департаменте по связям с общественностью «Россети Сибирь» уточнили, что «Омскэлектро» и «Омскэнерго» проверяют из-за договора, согласованного с экс-губернатором Виктором Назаровым.