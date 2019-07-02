Сеть омских алкомаркетов привлекут за рекламные баннеры у входа в магазин

Рекламные баннеры со слоганами «Алкогольный КАЛЕНДАРЬ ЯНВАРЬ…» и «МАЙ Всегда есть повод выпить за!» в январе и мае, соответственно, располагались на входе в магазин «Рассвет», что является нарушением. Согласно российскому законодательству, реклама алкоголя с содержанием этилового спирта более 5% разрешена исключительно внутри магазинов, где продается такой алкоголь.