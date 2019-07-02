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Posted 2 июля 2019, 12:11

Published 2 июля 2019, 12:11

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Сеть омских алкомаркетов привлекут за рекламные баннеры у входа в магазин

Сеть омских алкомаркетов привлекут за рекламные баннеры у входа в магазин

2 июля 2019, 12:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омская антимонопольная служба нашла нарушения в рекламе алкоголя сети «ВинАГрад», которую распространяла компания «Кангун», сообщили в пресс-службе ведомства.

Рекламные баннеры со слоганами «Алкогольный КАЛЕНДАРЬ ЯНВАРЬ…» и «МАЙ Всегда есть повод выпить за!» в январе и мае, соответственно, располагались на входе в магазин «Рассвет», что является нарушением. Согласно российскому законодательству, реклама алкоголя с содержанием этилового спирта более 5% разрешена исключительно внутри магазинов, где продается такой алкоголь.

Нарушение ООО «Кангун» устранило добровольно и вовремя, но, вопреки этому, комиссия омского УФАС все-таки приняла решение передать материалы должностному лицу ведомства для возбуждения административного делопроизводства, пояснили в пресс-службе ведомства.

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