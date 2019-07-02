Роспотребнадзор нашел нарушения в 134 лагерях Омской области

Все детские лагеря перед открытием прошли необходимые комиссии и получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам, однако во время их работы специалисты Роспотребнадзора все же нашли некоторые нарушения. Они касались качества питьевой воды, почвы, песка, калорийности готовых блюд и безопасности продовольственного сырья.