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Posted 2 июля 2019, 10:53

Published 2 июля 2019, 10:53

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Роспотребнадзор нашел нарушения в 134 лагерях Омской области

Роспотребнадзор нашел нарушения в 134 лагерях Омской области

2 июля 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном управлении Роспотребнадзора отчитались об итогах проверки детских оздоровительных учреждений. По информации ведомства, на протяжении первой смены в 134 лагерах были найдены нарушения санитарных норм.

Как уточняет ведомства, с начала июня в Омской области работает 543 лагеря. В них на протяжении первого сезона отдыхали почти 42 тыс детей.

Все детские лагеря перед открытием прошли необходимые комиссии и получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам, однако во время их работы специалисты Роспотребнадзора все же нашли некоторые нарушения. Они касались качества питьевой воды, почвы, песка, калорийности готовых блюд и безопасности продовольственного сырья.

«В ходе проведения проверок работы летних оздоровительных учреждений в режиме работы первой смены выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства по 134-м объектам. По окончанию проверок будут приняты меры административного воздействия и составлено 138 протоколов», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Какие именно нарушения были обнаружены, в ведомстве не уточнили.

Отметим, в прошлом году нарушения были найдены на 310 объектах. Данные касаются только первой лагерной смены, ситуация находится на контроле ведомства.

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