Роспотребнадзор нашел нарушения в 134 лагерях Омской области

Posted 2 июля 2019, 10:53
Published 2 июля 2019, 10:53
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Как уточняет ведомства, с начала июня в Омской области работает 543 лагеря. В них на протяжении первого сезона отдыхали почти 42 тыс детей.
Все детские лагеря перед открытием прошли необходимые комиссии и получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам, однако во время их работы специалисты Роспотребнадзора все же нашли некоторые нарушения. Они касались качества питьевой воды, почвы, песка, калорийности готовых блюд и безопасности продовольственного сырья.
«В ходе проведения проверок работы летних оздоровительных учреждений в режиме работы первой смены выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства по 134-м объектам. По окончанию проверок будут приняты меры административного воздействия и составлено 138 протоколов», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Какие именно нарушения были обнаружены, в ведомстве не уточнили.
Отметим, в прошлом году нарушения были найдены на 310 объектах. Данные касаются только первой лагерной смены, ситуация находится на контроле ведомства.